Instanta suprema suspenda procesul lui Victor Ponta in dosarul "Rovinari - Turceni" si sesizeaza CJUE

Judecatorii romani vor trimite la CJUE patru intrebari, prin care doresc sa afle daca deciziile Curtii Constitutionale (care este un organ exterior puterii judecatoresti) privind modalitatea de compunere a completurilor de judecata ar trebui aplicate atunci cand sunt anulate decizii in dosarele de fraude pe fonduri europene.De asemenea, magistratii romani doresc sa afle daca tratatele si deciziile UE se opun adoptarii unei decizii de catre Curtea Constitutionala privind compunerea completurilor de judecata.Pana in prezent, Instanta suprema a sesizat CJUE in mai multe dosare, cum ar fi cele ale fostului ministru al Energiei Constantin Nita si fostului ministru de Finante Darius Valcov. In alte dosare, magistratii au decis rejudecarea de la zero, fara a mai fi sesizata CJUE.In mai 2018, Victor Ponta, Dan Sova, Octavian Laurentiu Graure (director economic al Complexului Energetic Turceni) si Laurentiu Ciurel (fost director general al SC Complexul Energetic Rovinari) au fost achitati in dosarul "Rovinari-Turceni" . In schimb, Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, a primit patru ani de inchisoare cu executare pentru abuz in serviciu. Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Procurorii sustin ca, in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul sau de avocatura, Ponta ar fi obtinut de la SCA "Sova si Asociatii" peste 181.000 lei, pentru presupuse activitati efectuate in conlucrare, dar care, in realitate, nu s-ar fi efectuat."Astfel, la 30 august 2007, intre SCA 'Sova si Asociatii', reprezentata de Sova, si Cabinetul Individual de Avocat 'Ponta Victor-Viorel', reprezentat de Ponta, s-a incheiat o conventie de conlucrare profesionala, avand ca obiect conlucrarea celor doua parti in dosarele de natura penala, de drept penal al afacerilor, precum si in alte cauze in care se va ivi necesitatea. Conventia s-a incheiat pe o perioada nedeterminata.In conventie s-a prevazut ca pentru lucrarile profesionale efectuate in conlucrare onorariile sa fie incasate de societatea de avocati, iar avocatul Ponta sa primeasca o suma fixa de 2.000 de euro pentru care va emite o factura lunara. Prin procesul-verbal din 29 octombrie 2007, inculpatii au hotarat suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta pentru octombrie 2007 (luna in care Sova s-a inteles cu Cristea Dumitru sa incheie un contract de asistenta juridica prevazut cu comision de succes)", sustinea DNA.Anchetatorii au retinut ca, in 27 martie 2008, inculpatii au incheiat un act aditional la conventia de conlucrare profesionala, in sensul ca s-a modificat onorariul cuvenit lui Ponta la suma de 3.000 euro (cu o luna inainte, cele doua complexuri energetice incheiasera cu SCA "Sova si Asociatii" alte contracte de asistenta juridica prevazute cu comision de succes)."Conventia de conlucrare s-a incheiat in decembrie 2008, moment in care Ponta a devenit ministru. Pentru presupusele activitati efectuate in conlucrare, avocatul Ponta a emis in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un numar de 17 facturi fiscale in valoare de 181.439,98 lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societatii de avocati SCA 'Sova si Asociatii', care a efectuat plata contravalorii lor, dupa care le-a inregistrat in contabilitate.Sumele aferente celor 17 facturi reprezinta cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale, avand in vedere ca, in realitate, Victor Ponta nu a efectuat niciun fel de activitate profesionala in temeiul conventiei de conlucrare. Dan Sova a fost singura persoana cu drept de dispozitie in privinta oricaror actiuni de orice natura care implicau societatea de avocati", mentiona DNA.Sursa citata preciza ca din probe a rezultat ca prin incheierea contractului de conlucrare s-a urmarit bonificarea lui Victor Ponta pentru contractele incheiate de SCA "Sova si Asociatii" cu complexurile energetice. Procurorii considera ca aceste contracte nu s-ar fi incheiat daca la nivelul companiilor de stat nu ar fi existat perceptia ca Sova beneficiaza de sustinerea lui Ponta.