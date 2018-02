Ponta si Sova isi sustin astazi pledoariile finale in dosarul "Turceni- Rovinari"

Acuzatiile DNA

De ce este acuzat Sova

Dosarul este pe rolul Inaltei Curti din septembrie 2015. In acest dosar, Victor Ponta a fost trimis in judecata, alaturi de fostul senator Dan Sova, de Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET). Ancheta in acest dosar a durat aproape patru ani, iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis in judecata in timpul mandatului.Procurorii il acuza pe Victor Ponta ca, in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul sau de avocat, a obtinut de la Societatea Civila de Avocati "Sova si Asociatii" 181.439,98 de lei, pentru activitati care figureaza in acte, dar care nu ar fi fost efectuate. Victor Ponta este judecat pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis in calitate de avocat, iar Dan Sova, avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati "Sova si Asociatii" la data faptelor, pentru abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si spalare de bani.Laurentiu-Dan Ciurel este acuzat de trei infractiuni de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase necuvenite pentru altul, iar Dumitru Cristea si Laurentiu-Octavian Graure, fost director economic al CET, de abuz in serviciu.In dosarul Turceni-Rovinari, fostul senator Dan Sova a fost trimis in judecata in ianuarie 2016, fiind acuzat ca a luat mita 100.000 de euro pentru a asigura incheierea unui contract intre CET Govora si o firma de avocatura. Alaturi de Sova este judecat si Mihai Balan, fost director general al CET Govora, pentru trafic de influenta si abuz in serviciu.Potrivit procurorilor DNA, in perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Sova a pretins sume de bani si a primit in total 100.000 de euro de la o persoana denuntatoare, in schimbul traficarii influentei sale reale pe care o avea pe langa Mihai Balan, atunci director general al CET Govora SA, astfel incat acesta din urma sa asigure incheierea unor contracte de asistenta juridica cu o anumita societate de avocatura, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 de euro pe luna.In urma demersurilor lui Dan Sova pe langa Mihai Balan, in decembrie 2011 si mai 2013, Balan a incheiat doua contracte de consultanta cu firma de avocatura reprezentata de martorul denuntator, iar in perioadele ianuarie-octombrie 2012 si respectiv iunie 2013-august 2014 a avizat, din partea CET Govora, platile efectuate in baza celor doua documente, cu incalcarea prevederilor legale si a normelor interne de functionare a societatii respective, sustin anchetatorii.Potrivit procurorilor DNA, aceste contracte nu erau justificate pentru ca atunci CET Govora avea un departament juridic in care isi desfasurau activitatea sase juristi, iar problematica dosarelor aflate in lucru nu impunea asistenta din partea vreunei societati de avocati.