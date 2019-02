Ponta, audiat la Parchet: Nu sunt o victima a lui Kovesi! N-am nicio legatura cu aducerea in tara a lui Popa

Problemele de la DNA

"Am fost citat ca martor, din fericire"

LIVE

Ziare.

com

"Am spus adevarul, mai departe ce este in dosar va poate spune doar doamna procuror. Eu nu am nicio legatura cu aducerea in tara a domnului Nicolae Popa. Tot ce m-a intrebat s-a consemnat", a declarat fostul premier.Intrebat daca in dosar sunt fotografii cu Kovesi, Ponta a spus ca procurorul nu i-a aratat ce probe are.Ponta a fost huidut de protestatari veniti la intrarea in sediul Parchetului General pentru sustinerea lui Kovesi: "Spuneti de procurorul Panait!"."Nu faceti circ din moartea unui om", a replicat Victor Ponta."Cand ati fost premier ati fost informat despre intalniri dintre politicieni si Laura Codruta Kovesi?", a mai fost intrebat Ponta de un jurnalist."Dar am participat. Stiti lucrul asta. Asta am relatat procurorului si nu am sa va zic dumneavoastra. Erau intalniri asa cum aveti si dumneavoastra de Craciun sau de zile de nastere", a raspuns Victor Ponta.Victor Ponta este prieten cu fostul deputat PSD, Sebastian Ghita, cel care a facut plangerea in acest dosar in decembrie 2018.Ponta este vizat de doua anchete DNA. In Dosarul Turceni-Rovinari a fost achitat in faza de fond, iar cazul se afla acum pe rolul completului de 5 judecatori in apel. In schimb, dosarul privind vizita fostului premier britanic Toni Blair este inca in faza de urmarire penala la DNA, unde este investigat alaturi de Sebastian Ghita.Si la intrare in sediul Parchetului General, Ponta a facut mai multe declaratii."Deci eu am fost citat ca martor, din fericire. Deci am fost citat ca martor. Ultima data eram in carje si eram inculpat, acum sunt pe picioarele mele si martor. Ce ma intreaba, ce spun, nu stiu ca nu stiu de ce am fost citat. Banuiesc. Am fost citat ieri.Eu pot sa spun un singur lucru pe care l-am spus de fiecare data. Am spus adevarul. Sunt procuror, sunt om al legii, eu stiu ca atunci cand sunt intrebat, ori in fata unui judecator, ori a unui procuror, spui adevarul. Nu o sa mint pentru nimeni, niciodata", a declarat fostul premier, la intrarea in sediul Parchetului.Ponta a fost intrebat daca a fost citat in calitate de victima, dar a negat acest lucru: "Nu sunt o victima a Laurei Codruta Kovesi, nu sunt deloc o victima"."Dumneavoastra credeti ca a fost o coincidenta cand am fost chemat in ziua in care depuneam motiunea de cenzura? Coincidenta, stiti, este voia lui Dumnezeu", a conchis Ponta.Fostul premier face trimitere la citarea sa la DNA, in 2015, in ziua in care PNL depunea o motiune de cenzura impotriva Guvernului pe care-l conducea.Victor Ponta a spus ca va face alte declaratii la iesirea de la audieri.