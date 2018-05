Victor Ponta si Dan Sova, achitati in Dosarul Turceni-Rovinari. Decizia nu este definitiva

Acuzatiile DNA

Si fostul senator si ministru PSD, Dan Sova, a fost achitat pentru acuzatiile de complicitate la abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si spalare de bani.Fostul director al Complexului Energetic Turceni, Dumitru Cristea, a fost condamnat la 4 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu.Fostul director al Complexului Energetic Rovinari, Laurentiu Ciurel, a fost achitat pentru trei infractiuni de abuz in serviciu.Fostul director economic al Complexului Energetic Turceni, Laurentiu Graure, a fost achitat pentru abuz in serviciu.Completul din acest caz a fost format din judecatorii Ioana Alina Ilie (presedinte), Ioana Bogdan si Lavinia Lefterache. Sentinta nu este definitiva si poate fi contestata la Completul de 5 judecatori. Instanta suprema a amanat pana acum de cinci ori pronuntarea sentintei in acest dosar.Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata (17 infractiuni), complicitate la evaziune fiscala, in forma continuata, si spalarea banilor, fapte savarsite in calitate de avocat, reprezentant legal al Cabinetului Individual de Avocat "Ponta Victor-Viorel".In dosar mai sunt judecati fostul senator Dan Sova, avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati "Sova si Asociatii", Laurentiu Ciurel, fost director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA, Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, si Octavian Laurentiu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni.Procurorii sustin ca, in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, Victor Ponta, prin cabinetul individual de avocatura, a obtinut de la SCA "Sova si Asociatii" peste 181.000 lei, pentru presupuse activitati efectuate in conlucrare, dar care, in realitate, nu s-au efectuat."Astfel, la 30 august 2007, intre SCA 'Sova si Asociatii', reprezentata de Sova, si Cabinetul Individual de Avocat 'Ponta Victor-Viorel', reprezentat de Ponta, s-a incheiat o conventie de conlucrare profesionala, avand ca obiect conlucrarea celor doua parti in dosarele de natura penala, de drept penal al afacerilor, precum si in alte cauze in care se va ivi necesitatea. Conventia s-a incheiat pe o perioada nedeterminata.In conventie s-a prevazut ca pentru lucrarile profesionale efectuate in conlucrare onorariile sa fie incasate de societatea de avocati, iar avocatul Ponta sa primeasca o suma fixa de 2.000 de euro pentru care va emite o factura lunara. Prin procesul-verbal din 29 octombrie 2007, inculpatii au hotarat suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta pentru octombrie 2007 (luna in care Sova s-a inteles cu Cristea Dumitru sa incheie un contract de asistenta juridica prevazut cu comision de succes) ", sustine DNA.Anchetatorii au retinut ca, in 27 martie 2008, inculpatii au incheiat un act aditional la conventia de conlucrare profesionala, in sensul ca s-a modificat onorariul cuvenit lui Ponta la suma de 3.000 euro (cu o luna inainte, cele doua complexuri energetice incheiasera cu SCA "Sova si Asociatii" alte contracte de asistenta juridica prevazute cu comision de succes)."Conventia de conlucrare s-a incheiat in decembrie 2008, moment in care Ponta a devenit ministru. Pentru presupusele activitati efectuate in conlucrare, avocatul Ponta a emis in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008 un numar de 17 facturi fiscale in valoare de 181.439,98 lei.Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societatii de avocati SCA 'Sova si Asociatii', care a efectuat plata contravalorii lor, dupa care le-a inregistrat in contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezinta cheltuieli ce nu au la baza operatiuni reale, avand in vedere ca, in realitate, Victor Ponta nu a efectuat niciun fel de activitate profesionala in temeiul conventiei de conlucrare. Dan Sova a fost singura persoana cu drept de dispozitie in privinta oricaror actiuni de orice natura care implicau societatea de avocati", mentioneaza DNA.Sursa citata precizeaza ca, din probe, a rezultat ca, prin incheierea contractului de conlucrare, s-a urmarit bonificarea lui Victor Ponta pentru contractele incheiate de SCA "Sova si Asociatii" cu complexurile energetice. Procurorii considera ca aceste contracte nu s-ar fi incheiat daca la nivelul companiilor de stat nu ar fi existat perceptia ca Sova beneficiaza de sustinerea lui Ponta.