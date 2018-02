Victor Ponta va fi audiat astazi ca martor intr-unul din dosarele lui Sebastian Ghita

Ce a declarat Tudose la DNA

Acuzatiile procurorilor

Victor Ponta este chemat sa faca lumina in cazul uneia dintre acuzatiile aduse de DNA in cazul lui Sebastian Ghita. Practic, fostului sef al Parchetului Curtii de Apel Ploiesti, Liviu Tudose, i s-ar fi oferit postul de sef al Departamentului pentru Lupta Antifrauda (DLAF) sau membru in cadrul Oficiului de Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB), iar acesta ar fi acceptat.Pretul platit de Tudose a fost insa scump: i-ar fi furnizat deputatului Sebastian Ghita date confidentiale dintr-un dosarAtunci cand a fost propus la arestare preventiva, Tudose a povestit ca s-ar fi intalnit cu Ponta in Palatul Victoria, la insistentele lui Sebastian Ghita."In cursul discutiei, premierul m-a intrebat cum ar fi daca mi-ar propune un post la DLAF sau Oficiul de Combatere a Spalarii Banilor (ONPCSB) . I-am spus ca in principiu as fi de acord, dar conditionat de cunoasterea unor minime date, respectiv ce post, cerintele postului, sa nu existe impedimente legale legat de oamenii cu care as lucra. Practic, a fost o modalitate de a evita un raspuns ferm, pentru ca mi-a fost rusine sa-l refuz in mod distinct.Mie, personal, aceasta deplasare la fostul prim-ministru mi s-a parut fortata si, de aceea, am incercat sa am aceasta atitudine de refuz elegant fata de aceasta oferta", a precizat Tudose.Procurorul a spus ca verificase situatia de la ONPCSB si ca observase ca toate posturile erau ocupate, dar nu a verificat situatia de la DLAF.In 29 iunie 2016, procurorii DNA Ploiesti i-au trimis in judecata pe fostul deputat Sebastian Ghita, pe procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, care au avut functii de conducere in Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, pe fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Viorel Dosaru si pe fostul sef al DGA Prahova Constantin Ispas.Ghita este acuzat, in acest dosar, de dare de mita, cumparare de influenta, santaj, spalare de bani, folosirea de informatii nepublice sau permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, precum si pentru conducerea unui vehicul fara permis.Procurorii spun ca, folosindu-se de influenta pe care o avea, Sebastian Ghita i-a determinat pe Tudose si Dosaru sa-i furnizeze informatii confidentiale din dosarul aflat in curs de urmarire penala pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti."Faptele respective au fost comise in contextul in care, pe de o parte, deputatul Ghita Sebastian Aurelian avea interesul sa protejeze doua persoane implicate in activitatea infractionala ce facea obiectul anchetei, iar pe de alta parte, avea personal interese de natura financiara la mai multi agenti economici supusi anchetei", potrivit DNA.In schimbul informatiilor pe care le-ar fi obtinut, Sebastian Ghita i-ar fi promis lui Viorel Dosaru ca il va sprijini sa isi mentina functia, dar si sa obtina alte functii de conducere, si i-ar fi acordat sprijin procurorului Liviu Tudose sa obtina functii de conducere sau executie in cadrul unor institutii publice centrale, sustin anchetatorii.