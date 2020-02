Victor Ponta despre "marele plan", conspiratia anti-PSD din PSD, stapani si misiuni. "PNL nu a vrut alegeri in doua tururi, Orban a avut armata lui" Interviu video

Suspiciunea la ordinea zilei este blat intre PSD si PNL. La motiunea de cenzura, chiar dvs spuneati ca nu vreti sa va bagati in blatul dintre cele doua. Este sau nu este blat pentru anticipate?

Tara n-avea buget.

N-aveam rectificare bugetara si nu se puteau plati salarii si pensii.

Dupa alegeri isi pot asuma taierile necesare, fara riscuri electorale.

Acum sunteti in parteneriat cu dl Ciolacu, ati propus impreuna un premier. V-a confirmat Marcel Ciolacu intelegerea? Ce v-a spus "Victore, este!" sau "Victore, nu este!"?

Nici nu l-ati intrebat?

Nu ati fost invitat la negocieri?

Dvs nu sunteti in politica de ieri, dupa cum spuneti, nici sfios din fire nu pareti. Mi-e greu sa cred ca ati intrat in parteneriatul acesta cu Marcel Ciolacu fara sa va fie clar in ce intrati, de fapt. Chiar la motiune ati spus "nu ma bag in blatul vostru".

Si acum ati intrat in blatul lor?

Am inteles ce castiga PNL din anticipate, dar ce castiga PSD?

Si de ce s-au mai dus la CCR?

Imi spuneti ca si CCR ar face parte din intelegere?

Daca tot s-au inteles, de ce nu o fac transparent, explicand unii ce castiga, altii ca pierd mai putin?

Deci de la CCR nu va asteptati la surprize impotriva anticipatelor?

Ati vorbit despre cele 25 de OUG....

CCR a decis ca DNA nu mai poate ancheta oportunitatea unei OUG.

Nu e vorba despre un singur spital privat in OUG.

Pana la urma, principial vorbind, eu nu inteleg ce e atat de rau in faptul ca banii pe care-i plateste asiguratul, desi nationalizati de Guvernul Nastase, il urmeaza acolo unde vrea sa se trateze?

Nu asta v-am intrebat eu.

Lasati apendicita pentru ca OUG se refera la programele nationale de sanatate: cardiologie, oncologie, TBC etc

De ce nu ar fi corect sa existe un standard de cost decontabil in orice spital, iar ceea ce depaseste acest standard la privat sa fie coplata pentru cei care aleg varianta privata?

Revenind, ce se va intampla cu cele 25 de OUG?

Au dreptul sa refuze?

De ce credeti asta?

Monitorul Oficial e la Camera Deputatilor, deci le vor publica cu acceptul lui Marcel Ciolacu?

Dar daca toate vor pica la CCR, ce facem cu OUG privind alegerile? Daca ea pica, dispare si reducerea de termene pentru anticipate de la 90 de zile la 50 de zile, si ajungem cu ele in iulie catre august, nu 14 iunie cum spuneati dvs.

E o fisura intre dl Iohannis si dl Orban?

Adica dl Iohannis incearca sa impuna anticipate impotriva dlui Orban?

Va asteptati ca dl Iohannis va desemna dupa alegeri alt premier?

Deci daca exista o intelegere, ea ar fi intre dl Iohannis si dl Ciolacu fara dl Orban?

La alegeri faceti alianta cu PSD sau mergeti singuri?

De ce?

Misiune data de cine?

Cine?

Exista o conspiratie interna in PSD antiPSD?

Are 47% in sondaje.

Dvs sunteti acuzat ca ati facut jocul statului paralel si acum invocati statul paralel?

Tot nu inteleg la cine va referiti.

Erau minoritari.

N-au putut alegeri in doua tururi.

N-au putut corecta OUG 114. Numai ce a aparut legea de respingere a corectarii.

Intr-un interviu acordat, Victor Ponta sustine ca anticipatele sunt planul lui Klaus Iohannis pe care Ludovic Orban nu l-ar fi dorit si ar fi incercat sa-l saboteze. Victor Ponta considera ca Ludovic Orban nu va mai fi desemnat premier dupa alegeri.Totodata, Victor Ponta afirma ca in PSD exista o conspiratie anti-PSD care urmareste sa tina partidul sub 30%, o misiune data "de cei care i-au plimbat prin toate partidele si i-au adus inapoi la PSD".Eu cred ca. Nu am fost de fata la discutii, pot sa-mi spun doar o opinie. Bine, sa avem alegeri locale si parlamentare impreuna, cat mai repede! Dar nu inteleg doua lucruri.Primul:I-am spus dlui Orban atunci ca eu nu-l votez pentru ca nu cred ca e in stare sa guverneze cu 20%, fara echipa, fara program si mai bine facem alegeri locale cu parlamentare. Si dl Orban mi-a spus atunci ca tara, stabilitate, bla-bla.Si acum are? N-are. Acest buget e facut pe o minciuna. Au luat ce a umflat Teodorovici si au mai umflat si ei inca o data.Era problema PSD si a dnei Dancila sa rezolve. Dar momentul e trecut oricum. Eu cred ca aceste 3 luni sunt pierdute pentru politica, pentru guvernare, pentru lucruri care ar fi trebuit facute din noiembrie.Si tratamentul va fi amanat pana in iunie, iulie, Dumnezeu stie cat.A doua chestiune la care nimeni nu stie sa-mi raspunda: si dupa anticipate o sa aveti bani, aveti un program, ce faceti cu pensiile, salariile, alocatiile, fondurile europene, sanatatea, educatia? Raspunsul meu e ca nu au, cum nu au avut nici in noiembrie.Simpla taiere nu e suficienta, cum s-a dovedit in 2010. Trebuie sa ai si alte tipuri de politici.DeciNoi le-am propus in noiembrie. Nu-mi convine ca nu sunt alegeri in doua tururi si ca presedintii de CJ au ramas alesi nominal, e clar ca acolo a fost o intelegere intre PSD si PNL ca sa elimine USR de pe dreapta si Pro Romania de pe stanga.Nu mi-a spus si nici nu ma astept sa-mi spuna.Nu, pentru ca nu ma astept sa-mi faca confidente, nu suntem intr-o asemenea relatie. Cand mi-a zis de Remus Pricopie - a fost ideea lui, nu a fost a mea - mi s-a parut foarte buna.Partea tragi-comica e ca Guvernul Orban n-a fost dat jos de PSD si de Pro Romania. Uitati-va la cifre! Fara cele 30 de voturi UDMR nu putea fi dat jos Guvernul. Iar acum aflu ca Orban negociaza cu UDMR. E noaptea mintii!Nu si nici nu avea rost. Fac politica de mult timp, am intalnit tot felul de personaje, categoric cu dl Orban nu poti sa discuti, pentru ca orice discutie nu are nicio valoare.Daca nu dadea cele 25 de OUG, nici nu votam motiunea.Nu, dar nici nu-l pot opri, indiferent ce face Pro Romania sau PMP....Pentru noi e sa luam peste 5% si la parlamentare, si in consiliile locale si judetene. Nu eu am stabilit conditiile, nu-mi convin mai ales in privinta alegerilor intr-un tur, dar ma asteptam ca PSD si PNL sa se inteleaga, pentru caAu facut ce e bine pentru ei.Dar daca mai exista macar un om in tara asta care sa creada ca PNL a vrut alegeri in doua tururi, sa fim seriosi! Nu stiu ce vor face la Bucuresti, acolo va fi interesant.La PSD nu prea e problema de a castiga, ci cat de mult pierd. Si cum isi fac ei socotelile, in ce varianta pierd mai putin, asta sa v-o spuna ei..Erau obligati de restul partidului, de parlamentari. Doua treimi dintre ei nu vor mai fi alesi si atunci nervozitatea trebuie gestionata. Pe mine m-a ajutat PNL fara sa vrea. Mi-au luat 6 parlamentari, mai suntem doar 24. Daca e scorul de la europarlamentare, 6,5%, o sa avem 40 de parlamentari.In schimb, PSD are cu siguranta aceasta problema si cred ca o are si PNL, care s-a umflat cu toata lumea, si cu cei plecati de la Pro Romania, si cu ALDE, si de la PMP. Nu stiu unde ii va pune pe toti. Iar USR are problema sa-i bage pe cei de la PLUS.Vom vedea cat de curand.Dupa ce singurul tau slogan este, ca nu spun nimic din ce ar trebui sa spuna un partid care vrea sa guverneze 4 ani, cum sa spui ca ai o intelegere cu PSD? PSD, la fel. Dar oamenii isi vor da seama. Nu stiu in ce directie va merge sanctiunea.Vad insa un gen de opacitate la cei care voteaza PNL. Intreb: voua vi se pare normal sa dea 25 de OUG-uri? Nu, dar a dat si PSD. Vi se pare normal sa faca ce fac cu sanatatea? Nu, dar a facut si PSD.Asta a intrat foarte tare in mintea oamenilor si vor trece ani pana se vor trezi ca a scuza pe cineva pentru ceva rau pentru ca l-a facut si altcineva e cea mai stupida scuza.Dar asta se deconteaza inevitabil in timp.In mod logic, CCR ar trebui sa ii ceara presedintelui Iohannis sa propuna un premier, care chiar sa incerce sa formeze o majoritate. Acesta e sensul Constitutiei. Dar nu cred ca pe dl Iohannis il intereseaza Constitutia pentru ca altfel o citea in acest sens.Pe Orban poti sa-l propui chiar daca a cazut o data. Asta s-a mai intamplat cu Boc. Nu poti sa-l propui in mod manifest sa nu treaca....daca le dadea Guvernul Ponta ne aresta DNA pe toti si faceau esafod in Piata Victoriei.Daca Banicioiu lucra la un spital privat si dadea un ordin prin care doar acel spital beneficia, puteau sa-l ridice si chiar ar fi trebuit sa-l ridice.Ordinul cu un singur angiograf, nu doua, se aplica doar pentru Polisano, unde lucreaza dl ministru. Restul au cate doua angiografe. Polisano e in insolventa sub conducerea inteleapta a lui Remus Borza, consilierul tuturor premierilor, intai Dancila, acum Orban.Nu-l urmeaza. Si eu ma duc la privat. Dar sistemele private se adreseza la maximum 10-15% din populatie, cu venituri peste medie. Ceilalti raman la sistemul public pe care incerci sa-l imbunatatesti. Ideea de a distruge sistemul public nu a cerut-o nici sistemul privat.In momentul in care de la 2.000 de euro o operatie pe cord o duci la 10.000 fara sa maresti contribuiile de sanatate de 5 ori, in loc de 5.000 de operatii faci doar 1.000. Restul de 4.000 mor acasa. Daca spui apendicita la stat e 2.000, apendicita la privat e 2.000 plus 5.000 din buzunar ...Banii raman aceiasi, doar ca-i imparti si la spitale publice si la spitale private, iar la cele private intri doar daca ai capacitatea sa platesti diferenta.SiDe aceea, nici spitalele private nu mai vor: ori coplata, ori mariti tariful! Si daca maresti tariful, in loc de 5 bolnavi vei trata doar unul. Iar ceilalti 4 ori au bani sa plateasca, ori mor.Asta s-a intamplat pana acum. Nu se mai intampla asa pentru ca Guvernul Orban, cred dintr-o prostie, a scos coplata. Deci nu mai pot sa dau 2.000 de la stat si diferenta de 7.000 din buzunar, ci toti 9.000 din buzunar.Spitalele private nu vor mai accepta formula cu decontarea celor 2.000 de la stat pentru ca atunci nu vor mai putea lua diferenta de 7.000 de la pacient.Daca dl Costache mareste toate tarifele si la stat, si la privat, nu vor mai fi bani pentru toti bolnavii, daca nu cumva nu vor fi marite si contributiile de sanatate. Iar medicii se vor muta la privat.Dar cu un lucru sper ca e toata lumea de acord:Pentru Obama Care s-au certat 4 ani. Asta e hotie pe fata. Si sistemul de sanatate chiar priveste pe toata lumea, si pe cei din diaspora care au parintii aici.Se intampla sa uitam de statul de drept. Consiliul Legislativ e prevazut de Constitutie. Din punctul meu de vedere, Monitorul Oficial ar trebui sa le respinga. Mie nu mi-ar fi publicat asa ceva.Daca nu ai toate avizele, da. Monitorul Oficial face verificare birocratica. Dar cred ca le vor publica.Pentru ca e dinProbabil ca da. Apoi Avocatul Poporului le va ataca, dupa cum a anuntat public. La CCR va fi 9-0, ca sunt prevederi clare in Constitutie referitoare la avize si la urgenta necesara. Nu poti spune ca mureau oamenii si ordonanta pe sanatate i-a salvat.Eu cred casi a adus de la Pro Romania, de la ALDE, de la PMP si a crezut ca va echilibra cu ea batalia. Dupa care am anuntat eu ca votez motiunea de cenzura.Si marti a intrat in trepidatie si a facut toate aceste greseli mari, pe care nu va putea nimeni sa le acopere in totalitate. Asta e cand te duci la deal cu boii mici.Evidenta. Dl Orban vrea sa ramana in functie pana in decembrie, sa-si puna oamenii, prietenii, sa imparateasca Romania.Evident, pentru mine. Si bine face. Azi, cand vorbim, mai rau decat Orban nu se poate.Da. Cu Orban duci tara in dezastru.Orban a sabotat anticipatele cat a putut si nici nu-i va iesi, pentru ca e jucator politic slab.Mergem singuri. Nu spun ca n-as face, dar nu cred ca se poate in conditiile actuale si nu cred ca dl Ciolacu rezista la presiunile interne ale celor care sunt in jurul lui cu ideea ca PSD sa nu treaca de 20%-25%, ca sa nu conteze.Pentru ca oamenii au aceastaDe cei care i-au plimbat prin toate partidele si i-au adus inapoi la PSD.Sefii lor.Da, pentru ca PSD sa nu sara de 30% si nu are nicio sansa sa sara fara o alianta de stanga. Nu inseamna ca ea ar avea guvernarea, dar poate sa obtina un scor peste PNL.Nu va fi acolo la alegeri. Fara alianta, PSD va face cu doi in fata.Dar nu vorbesc de stat paralel, ci de oameni politici.Sunt doua tendinte in PSD: una sa ne schimbam, sa ne reformam, sa refacem stanga si sa ne batem, si alta sa ramana la 20%. Vedem care primeaza. Deocamdata Ciolacu e si cu unii, si cu altii, dupa congres va trebui sa aleaga.Dar problema Romaniei nu e ce se intampla in PSD. Problema Romaniei e ca dupa alegeri PNL va trebui sa guverneze. Si in astea 3 luni nu au guvernat sau au facut-o ca PSD.Sa fim seriosi, ce nu le-a trecut? N-au putut sa schimbe prostii si pilele PSD cu prostii si pilele PNL? Ba da!Nici n-au vrut.Va jucati cu mine! OUG de corectare e in vigoare, daca legea de respingere nu are la Camera majoritate absoluta, se amana pentru sesiunea urmatoare care va fi cu alt Parlamant.Nu i-a oprit nimeni in niciun fel. Au facut fix ce facea PSD, dar au scuza ca ei au voie. Dar asta ne va costa si ii va costa pe cei fericiti ca nu e PSD. Foarte bine ca nu e PSD Dragnea, dar PNL-ul lui Orban e la fel, nicio diferenta de competenta, de politici publice.