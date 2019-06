O gura de oxigen pentru Ponta. Dosarul Turceni-Rovinari a fost amanat 3 luni

DNA a contestat achitarile

Ziare.

com

Un complet de 5 judecatori a decis ca urmatorul termen din acest caz sa fie pe 9 septembrie, ora 12:00.La termenul de astazi au fost audiati ca martori trei juristi de la Complexul Energetic Rovinari, care au dat detalii despre modul in care societatea a incheiat mai multe contracte de asistenta judiciara cu casa de avocatura Sova si asociatii.Amanarea procesului se suprapune si cu vacanta judecatoreasca care este in perioada 1 iulie - 31 august a fiecarui an.Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte are pe masa apelul facut de DNA impotriva deciziilor de achitare date in acest caz, in mai 2018.Victor Ponta a fost achitat pentru infractiunile de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, iar Dan Sova a fost achitat pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si spalare de bani.De asemenea, au fost achitati si fostul director al Complexului Energetic Rovinari Laurentiu Ciurel, acuzat de catre DNA de trei infractiuni de abuz in serviciu, si fostul director economic al Complexului Energetic Turceni Laurentiu Graure.In schimb, fostul director al Complexului Energetic Turceni Dumitru Cristea a fost condamnat la patru ani de inchisoare pentru abuz in serviciu si la plata unor daune de peste doua milioane de lei.