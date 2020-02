Ponta: Orban nu poate sa conduca in niciun moment Romania. Ar fi total ilogic si ridicol sa votam un Guvern Orban

Ziare.

com

In ceea ce priveste organizarea de alegeri anticipate, Ponta spune ca acest lucru depinde, in prezent, exclusiv de PSD, care detine majoritatea in Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului.Fostul premier Victor Ponta a anuntat ca i-a propus presedintelui Iohannis un guvern "de uniune nationala, in care domnul Pricopie sa-si aleaga ministrii cu care sa ne treaca peste o perioada evidenta de criza politica, care poate degenera intr-o criza economica si sociala".Ponta a facut, joi, la finalul consultarilor cu presedintele Klaus Iohannis, comparatia intre situatia in care Romania se afla in prezent si situatia din 2009, cand presedintele Traian Basescu a refuzat nominalizarea lui Iohannis pentru functia de prim-ministru."Este recunoasterea ca un om poate sa fie independent, sa aiba principii si sa stea in picioare indiferent de politica. Ironia sortii este ca retraim momentul 2009. (...) Mi-as dori ca Romania sa nu stea iarasi patru luni, cinci luni, sase luni in criza pentru ca vom plati din nou un cost ca si in 2010", a avertizat Ponta.El a adaugat ca Pro Romania va proceda la fel cum a procedat in noiembrie, si anume nu va vota un guvern condus de Ludovic Orban, pentru ca acesta "nu poate sa conduca in acest moment si, in general, in niciun moment, Romania"."Ar fi total ilogic si ridicol ca, dupa ce nu l-am votat in noiembrie, sa-l votam in februarie pe domnul Orban. Mai ales ca dupa cele trei luni pana si liberalii s-au convins sa nu-l mai voteze. Doar nu ne-a convins pe noi, deodata, ca-i bun de prim-ministru. Nici vorba sa-l votam", a promis Ponta."Domnul Orban de 30 de ani nu doar jigneste si canta la mandolina, mai face si plangeri penale, a facut si familiei mele. Cred ca orice i se intampla domnului Orban este justificat si merita", a mai spus Ponta.Liderul Pro Romania a mai declarat ca i-a spus presedintelui ca in acest moment PSD singur, fara alte partide, detine majoritatea in Birourile Permanente Reunite ale Parlamentului, iar in acest context organizarea de alegeri anticipate depinde de acestia."Daca vrea PSD-ul se fac anticipate, daca nu vrea, nu se fac, pentru ca au parghiile regulamentare sa amane si atunci cred ca trebuie sa avem un guvern cat mai repede", a adaugat Ponta.Ponta l-a elogiat pe Remus Pricopie , spunand ca nu crede ca presedintele "are o problema" cu acesta si ca decizia lui Klaus Iohannis cu privire la nominalizarea unui prim-ministru va fi una politica.Iata cum au decurs consultarile de azi dintre presedintele Klaus Iohannis si delegatiile partidelor parlamentare