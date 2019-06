Victor Ponta recunoaste ca l-a schimbat pe Dragomir din fruntea LPF: Era o rusine pentru ideea de sport!

Ziare.

Ponta recunoaste ca a instrumentat debarcarea lui "Corleone" de la Liga pentru a-si impune un prieten in functia de presedinte, insa neaga faptul ca ar fi conspirat pentru ca Dragomir sa fie implicat in dosare penale."Are dreptate! Da, mi-am dorit sa nu mai fie presedinte la Liga. Dincolo de faptul ca sunt prieten cu Gino Iorgulescu . Dar da, are totala dreptate, nea Mitica...Dar e o idiotenie, dintr-un simplu motiv. Cand i s-au facut lui dosare, mi s-au facut si mie. Daca Dragomir isi inchipuie ca eu mi-am facut dosare ca sa nu se prinda ca i-am facut si lui, inseamna ca are un singur neuron si e mai putin inteligent decat il credeam eu. Repet, aia cu dosarele este o idiotenie.Aia cu schimbarea de la Liga, asa e. Are dreptate sa fie suparat pe mine, cred ca e foarte bine ca nu mai e sef la Liga. Era o rusine pentru tot ceea ce inseamna ideea de sport in Romania. Si eu iubesc sportul!", a spus Ponta in Fanatik Dragomir a pierdut sefia LPF in toamna anului 2013, atunci cand Gino Iorgulescu l-a invins in alegeri.Cu o seara inainte de scrutin, Victor Ponta si Liviu Dragnea s-au intalnit cu presedintii de cluburi din Liga 1 si, dupa cum recunoaste fostul premier acum, au orchestrat alegerea lui Iorgulescu.Ramane de vazut cum vor primi FIFA si UEFA aceasta veste, ingerintele politice in fotbal fiind aspru pedepsite.