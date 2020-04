Dupa PSD, si Pro Romania conditioneaza votul pentru prelungirea starii de urgenta

Ziare.

com

In caz contrar, votul va fi impotriva, a anuntat Victor Ponta, liderul formatiunii, pe Facebook.Astfel, Pro Romania solicita prelungirea starii de urgenta pana la data de, dar cu posibilitatea de extindere, daca este necesar, iar incepand de la aceasta data sa fie repornite activitatile productive si de servicii, cu respectarea conditiilor de protectie sanitara, cu exceptia localitatilor declarate "de pericol maxim".Pro Romania cere si, pentru a fi accesibile intregii populatii, prin redefinirea si limitarea situatiilor in care se aplica amenzi administrative pentru evitarea abuzurilor, extinderea si pe teritoriul Romaniei a dreptului de transport pentru lucratorii sezonieri, adoptarea pachetului economic si fiscal de sprijin pentru firmele afectate de perioada de blocaj, schimbarea solicitarii Romaniei de sprijin financiar din partea UE.Alte solicitari se refera la suspendarea pe perioada starii de urgenta a exportului de busteni si produse alimentare neprelucrate, adoptarea pachetului de stimulare fiscala si sprijin pentru agricultura si industria alimentara, programul national de combatere a efectelor secetei, cu sprijin financiar din partea UE.De asemenea, Pro Romania mai cere, propus de Alexandru Rafila, presedintele Societatii Nationale de Microbiologie, revocarea suspendarii Legii Transparentei, prin publicarea online in timp real a tuturor contractelor incheiate de autoritatile publice prin exceptare de la prevederile legale privind achizitiile publice.Pro Romania vrea, un pact national asumat de Guvern privind excluderea masurilor de diminuare a salariilor si pensiilor, aplicarea incepand cu data de 1 iunie a legii privind alocatiile pentru copii.Prezentarea publica cu termene asumate pana la 1 mai a planului de achizitii de echipamente de protectie pentru personalul medical si pentru populatie, publicarea programului de achizitii si dotari a sectiilor ATI de la spitale, publicarea programului de crestere a capacitatii de testare COVID-19, publicarea donatiilor primite pentru sistemul medical din partea ONG-urilor si persoanelor private, programul national de protectie pentru bolnavii cronici, programul national de investitii in infrastructura pentru iesirea din criza - se mai afla pe agenda Pro Romania.Alte conditii impuse se refera la redefinirea notiunii de "grupuri vulnerabile", in sensul clarificarii criteriilor, asigurarea din bugetul de stat a venitului minim garantat pentru toti cetatenii tarii - pachetul de sprijin pentru persoanele si familiile vulnerabile.Presedintele Klaus Iohannis este asteptat sa emita luni decretul de prelungire a starii de urgenta cu inca 30 de zile, conform anuntului facut in urma cu o saptamana