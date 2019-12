Partidul lui Ponta acuza ca modificarile la OUG 114/2018 lasa persoanele cu handicap fara asistent personal

Ziare.

Mai exact, deputatul PRO Romania Gabriela Podasca a depus, luni, un amendament la proiectul de abrogare a OUG 114/2018, in sensul exceptarii asistentilor personali ai persoanelor cu handicap din categoria celor pentru care se interzice cumulul pensie-salariu."In cele mai multe cazuri, asistentii personali ai celor cu dizabilitati sunt membri ai familiei. Este inacceptabil ca acesti oameni, dupa zeci de ani de munca, sa ramana cu un singur venit, in conditiile ingrijirii unei persoane cu nevoi speciale. Cerem exceptarea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap din categoria celor vizati de proiectul de modificare", a declarat Gabriela Podasca, intr-un comunicat remisPartidul precizeaza ca propunerea de modificare vine in urma apelului facut de presedintele Consiliului National al Dizabilitatii din Romania, Daniela Tontsch, si de presedintele Sindicatului liber al Asistentilor Personali ai persoanelor cu handicap Bucuresti, Victoria Hagianu.In Romania, sunt 833.000 de persoane cu dizabilitati, aproximativ 90.000 fiind beneficiarii unui asistent personal, ca urmare a faptului ca nu se pot descurca independent, amintesc reprezentantii partidului lui Victor Ponta.A.G.