Partidul lui Ponta propune 10 masuri pentru "repornirea" tarii

"Este inacceptabil sa-i luam pe toti cei de peste 65 de ani si sa-i inchidem in hoteluri. Avem de-a face cu jigniri si umilinte inutile si inumane pentru parintii si bunicii nostri. Nu asa se face, nu ii scoti din familie si izolezi. Trebuie redefinite categoriile vulnerabile, iar varsta nu este cel mai relevant criteriu.Ai persoane de 30-40 de ani cu afectiuni cronice. Decizia trebuie luata in functie de starea generala de sanatate", a declarat presedintele Pro Romania, Victor Ponta, facand referire la documentul intitulat "Programul VACANTA MARE de prevenire a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2/COVID 19", cu antetul Institutului National de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei Bals care a creat controverse luni si despre care Klaus Iohannis a zis marti ca are in continut idei "inacceptabile". Citeste si Si, totusi, ce e cu planul de a ne transforma intr-o colonie de robotei carora, la final, li se va sterge memoria? Planul de 10 masuri pentru "repornirea" tarii a fost aprobat de Biroul Executiv al Pro Romania care s-a reunit, marti, in sedinta online.Partidul condus de Victor Ponta propune deschiderea activitatilor economice pe 4 mai, a scolilor pe 11 mai sau pe 18 mai, activitatile sportive, culturale, evenimente si restaurante - 1 iunie, cu respectarea restrictiilor medicale (masca, manusi, evitarea activitatilor care incalca distantarea sociala), pastrarea restrictiilor si a carantinei doar in zonele considerate focar pe durata determinata de maximum 15 zile (cu posibilitatea prelungirii in cazuri justificate), implementarea pana la data de 11 mai a unui program national de testare COVID-19, cu 41 de centre judetene de testare, cu o capacitate de minim 500 teste/zi/judet si redefinirea categoriilor vulnerabile din punct de vedere medical si social.De asemenea, Pro Romania propune un program flexibil de activitate pentru institutiile publice si firmele private, cu pastrarea celor 40 de ore de activitate saptamanala, dar diferentiat: program zilnic intre 8,00 si 21,00, activitate de luni pana duminica, dar si achizitionarea si distribuirea pana pe 4 mai, la pretul de achizitie, de catre Unifarm a 100 de milioane de masti si manusi pentru populatie.Pro Romania mai propune acordarea pana pe 15 mai a creditelor din programul IMM Invest, adoptarea pana pe 4 mai a unui program national pentru sprijinirea agriculturii si industriei alimentare, cu scutire de impozite si taxe pe parcursul anului 2020, credite cu dobanda subventionata de stat, ajutor de stat pentru completarea salariilor.Parlamentul trebuie sa aprobe pana pe 15 mai, la propunerea Guvernului, un programul national de investitii in infrastructura mare, cu fixarea de termene de semnare si demarare a lucrarilor, mai sustine Pro Romania.Totodata, pana pe 1 octombrie, sa fie demarat programul de scoala online - achizitionarea si distribuirea de laptopuri cu conectare internet si camera pentru toti elevii."Nu este prima data cand Pro Romania prezinta public solutii concrete. Pe 9 martie, presedintele partidului, Victor Ponta, a prezentat un plan de 10 masuri pentru combaterea efectelor pandemiei de coronavirus. In lipsa unei strategii proprii, Guvernul a adoptat si implementat planul propus de Pro Romania", se mentioneaza in comunicat.