Ponta ameninta cu o motiune de cenzura daca banii din programele nationale de sanatate vor fi folositi de spitalele private

Este vorba despre o propunere a Ministerului Sanatatii prin care spitalele si clinicile private vor putea accesa banii din fondurile nationale de sanatate in aceleasi conditii ca cele de stat."Iata un adevarat motiv pentru motiunea de cenzura / si vom initia noi Motiunea, sper alaturi de PSD si de alti parlamentari inca "nevanduti" daca este adoptat acest proiect ucigas pentru cea mai mare parte dintre romani (cei fara "bani", cei lasati in urma, cei ignorati si batjocoriti de "caramitrii si voiculestii" care viseaza la "Legea Junglei" si la miliarde de euro dati de romani marilor companii externe care le finanteaza lor campaniile pentru functii publice )!", a scris Ponta, duminica, pe contul sau de Facebook, unde a si distribuit o stire pe marginea acestui subiect.Fotul premier sustine ca in acest fel PNL si PLUS pornesc pe drumul initiat de Traian Basescu in 2012, astfel ca trebuie oprita "inca o data vanzarea dreptului fundamental la Sanatate"."In Ianuarie 2012 a inceput Basescu proiectul prin care sa ne vindem "Sanatatea" unor stapani bogati din afara - dar a fost oprit de Raed Arafat, de oamenii care au protestat in strada si de USL in Parlament!In 2016 a fost adus Vlad Voiculescu la Ministerul Sanatatii care sa reia aceasta vanzare ticaloasa a intereselor romanilor - a fost oprit prin votul oamenilor din Decembrie 2016!Acum PNL si Plus pornesc din nou pe acelasi drum (probabil manati din urma de cei care le platesc campaniile de 4 ani si tot le cer "pretul")! Este momentul ca ProRomania sa stranga toate fortele politice inca dedicate intereselor Romaniei si sa opreasca inca o data vanzarea dreptului fundamental la Sanatate!Va rog pe toti cei care inca tineti la drepturile cele mai importanta sa fiti alaturi de noi!", se mai arata in postarea din mediul online. Libertatea a scris sambata ca PNL vrea sa privatizeze programele nationale de sanatate, modificand un alineat din legea sanatatii, prin ordonanta de guvern.Este vorba despre alineatul 52c), iar prin noua modificare furnizorii privati sunt pusi pe acelasi plan cu spitalele publice, ceea ce inseamna ca pot accesa oricand din fondurile cuprinse in program.