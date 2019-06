Ponta: Aproape o mie de oameni vor sa ii transmita ministrului Transporturilor "mincinosule, nesimtitule, incompetentule!"

Ziare.

com

El spune ca aproape o mie de oameni vor sa ii transmita acestuia ganduri "de bine", numindu-l mincinos, nesimtit, incompetent, pentru aglomeratia din aeroport, pentru absenta portilor electronice pentru cei care au pasapoarte biometrice, pentru personalul insuficient si pentru faptul ca este singurul aeroport din Europa unde nu mai exista carucioare pentru cei cu bagaje multe, care "probabil ca s-au scos pana apare o firma a Ministrului din Giurgiu ca din Teleorman nu mai e la moda"."Aeroportul Bucuresti Otopeni-ora 1.30 dimineata! Aproape o mie de oameni vor sa ii transmita Ministrului Transporturilor Razvan Cuc urmatoarele ganduri "de bine" (alaturi de tradionala deja "..ie"): mincinosule, nesimtitule, incompetentule! Politistii de frontiera stau inghesuiti in cateva cabine si fac minuni sa proceseze pasapoartele oamenilor obositi de pe drum si nervosi pentru cozile uriase / pentru noi spatii si noi cabine pentru politisti este nevoie de aprobarea si organizarea Ministerului Transporturilor - care evident are treburi mai importante de facut.Iar Ministrul Transporturilor Razvan Cuc a avut o singura treaba: sa il schimbe pe directorul Aeroportului pus de Rovana Plumb cu un om al lui! De restul il doare in cot!", isi incepe Ponta postarea pe Facebook, careia ii ataseaza si doua fotografii.El afirma ca, pentru a pune porti electronice accesibile tuturor celor care au pasapoarte biometrice trebuie decizia ministrului Transporturilor, "care nu are timp de asa ceva!"."Dupa ce reusim sa trecem toti de control (prin efortul politistilor prezenti la ora asta la treaba) ajungem la bagaje unde urmeaza sa asteptam inca o jumatate de ora ca nu sunt destui lucratori sa puna bagajele pe banda. Si pentru asta trebuie decizie a Ministrului Transporurilor!Aeroportul Otopeni este singurul aeroport din Europa (probabil si din lume) unde NU MAI EXISTA carucioare pentru cei cu bagaje multe-probabil ca s-au scos pana apare o firma a Ministrului din Giurgiu (ca din Teleorman nu mai e la moda)! ", isi continua el relatarea.In opinia fostului premier, romanii din Diaspora sunt indignati pe buna dreptate) ca au stat la cozi la vot pe 26 mai, iar acum vor vedea ca vin acasa in vacanta si vor sta si mai mult la cozi la aeroporturi si la punctele de trecere a frontierei terestre, "pentru ca Ministrul Transporturilor are alte preocupari; minciuni la televizor si sedinte de partid".Liderul Pro Romania considera ca din acest motiv "avem nevoie sa scapam de ministrii politruci, mincinosi si corupti", ca sa nu mai vedem cum statul roman isi umileste cetatenii in fiecare zi.El avertizeaza ca nu mai are chef de toti "inteligentii" de profesie care, la orice critica face, ii posteaza raspunsul "imbecil": "Dar ce, mai Ponta, pe vremea ta nu era asa?"."Nu, nu era, pentru ca eu luam imediat masuri concrete cand aparea o criza. Si pentru ca din 2015 pana azi traficul aerian si terestru au crescut enorm si conditiile au ramas acelasi! Si oricum ce am facut sau nu eu acum 5 ani nu are nicio legatura cu ce trebuie facut acum!", este replica fostului sef al Executivului."Cuc, lasa minciunile si afacerile si fa ceva pentru romanii de care iti bati joc in fiecare zi!", spune Victor Ponta in finalul mesajului.