Ponta crede ca PNL vrea anticipate pentru ca nu sunt bani de pensii. Si are un sfat pentru Ciolacu

"Nu au mai pus pensiile speciale pe ordinea de zi la Parlament. Subiecte din astea, sa vorbeasca lumea despre ele si nu se intampla nimic. (...) Daca am reusi sa avem o Opozitie, ca noi ati vazut ca am ramas mai mici, ar trebui macar sa cerem PNL sa ne spuna ce face cu banii, ce desfiinteaza. E ca si cum ii spui omului sa se urce pe masa de operatie si nu ii spui ce ii faci, dar ii ceri banii inainte. (...) Pe de o parte se razbuna niste lucruri care s-au facut in Parlament. A venit domnul Sighiartau si a spus sa se mareasca alocatiile, eu am fost pentru sa se mareasca. Acum vine PSD si cere acelasi lucru si PNL zice ca ataca la CCR Ei platesc niste promisiuni ale lor pe care nu mai vor sa le tina. (...) Ei spun ca au bani, dar au introdus interdictia de a cumula pensia cu salariul. Impresia mea este ca ei nu vor spune adevarul pana la alegeri si dupa le vor taia. Nu au cum sa aiba bani pentru toate. Nu mai poti sa maresti toate pensiile la fel. Pensiile peste un anumit nivel nu se mai maresc trei sau cinci ani. Guvernul Orban a inghetat pensia minima in loc sa inghesuie pensia maxima", a declarat Ponta la Romania TV.De asemenea, liderul PRO Romania, Victor Ponta, sustine ca PNL forteaza alegerile anticipate pentru ca nu are bani de pensii."Anticipate se pot face in masura in care Ludovic Orban demisioneaza si nu trec doua guverne. Si ce se schimba? Probabil vine tot un guvern de la PNL. Sunt mai multi bani? Mai putine accidente pe autostrazi. Daca domnul Orban nu isi trecerea bugetul, putea spune sa facem anticipate. In Romania nu ai nicio criza poltica. Eu cred ca vor anticipate pentru ca de la 1 septembrie urmeaza acele mariri pe Legea Pensiilor si atunci vor sa spuna ca nu au bani. Nu sunt bani, daca nu reduci administratia, daca nu schimbi sistemul fiscal... de unde sa vina banii? Din cer?", a declarat Ponta.Liderul PRO Romania a mai spus ca liderul PSD Marcel Ciolacu ar trebui sa ii dea afara din partid pe toti baronii."Evident ca acum sunt favoriti. Au toata puterea. PSD s-a facut de ras prin candidatura lui Dancila. Eu il locul lui Ciolacu i-as da afara pe toti baronii si pe toti cei care se duc pe la petreceri si isi fac tot felul de poze. Problema este daca PNL face altfel. Mi se pare ca PNL face la fel ca PSD. Ne invartim intr-un cerc vicios", a declarat Ponta.Anterior, premierul Ludovic Orban a declarat, dumicica, in timpul unei vizite in judetul Valcea, ca este nevoie de alegeri anticipate pentru ca "este foarte dificil, cu actualul Parlament, sa se adopte legi care sa fie legile asteptate de oameni", conform Mediafax.Ludovic Orban nu a precizat o data la care ar putea fi declansate alegerile anticipate, dar a spus ca PNL cauta parteneri politici care sa sustina acest demers. Potrivit premierului, este nevoie de "reimprospatarea structurii Parlamentului", astfel incat sa se tina cont de "vointa actuala a cetatenilor romani"."Incercam sa convingem partenerii politici sa sustina organizarea de alegeri anticipate. Sa fie clar, este foarte dificil, cu actualul Parlament, sa se adopte legi care sa fie legile asteptate de oameni. De multe ori, Parlamentul parca adopta legi in ciuda Guvernului. E nevoie de reimprospatarea structurii Parlamentului, sa tinem cont si de vointa actuala a cetatenilor romani, sa fie oglinda fidela a optiunilor politice ale romanilor. (...) Declansarea procedurii de alegeri anticipate se poate face fie prin demisia premierului, fie printr-o motiune de cenzura care sa fie adoptata de Parlament", a mai declarat Ludovic Orban.Intrebat daca este dispus sa-si dea demisia, Orban a transmis ca va lua o decizie responsabila in momentul in care va avea garantia ca se vor putea organiza anticipatele.Ludovic Orban a mai spus ca prioritar pentru guvernul liberal este sa introduca in Constitutia Romaniei modificarile pe justitie, validate prin referendumul organizat de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis