Ponta, despre investirea Guvernului: Am votat impotriva acestei mascarade. V-ati batut joc de noi

"Vreau sa stiti ca astazi am votat impotriva acestei mascarade, nu doar eu, si alti colegi de la Pro Romania, pentru ca cineva trebuie sa le spuna direct in fata ca si-au batut joc de noi joi seara. Daca era asa o criza de ce au fugit? De ce au dezertat?", a declarat Victor Ponta, sambata dupa-amiaza, intr-o postare pe Facebook.Acesta sustine ca votul Pro Romania este expresia "indignarii" pe care atitudinea guvernantilor a creat-o in randul unora, dupa ce Florin Citu si-a depus mandatul de premier desemnat si dupa ce premierul Ludovic Orban a aparut intr-o conferinta de presa alaturi de ministrul Sanatatii pentru a anunta ca se autoizoleaza, dupa ce a intrat in contact cu o persoana infectata cu COVID-91.El sustine, de asemenea, ca nu ii intelege pe parlamentarii PSD care au votat pentru investirea acestui guvern."PSD-istii au spus joi seara ca nu voteaza. Joi nu era criza? Azi pesedistii trec guvernul Orban. Liberalii au spus ieri ca nu au vrut sa fie votati joi de PSD-isti, si azi ii voteaza doar PSD-istii. O bataie de joc la adresa oamenilor, un strigat de indignare, pentru niste oameni iresponsabili. Ludovic Orban (...) a fost cel mai iresponsabil dintre romani ieri, atunci cand a venit si a pus in pericol sute de oameni care nu aveau nicio vina. Este cel vinovat de faptul ca am irosit sute de teste, de manusi si masti de care oameni aveau nevoie. Am votat si vreau sa exprim in numele multor oameni aceasta indignare fata de ministrul Sanatatii", a adaugat Ponta.El a precizat ca nu intelege atitudinea PSD care a decis sa sustina acest guvern, in conditiile in care "erau 20 de milioane de romani mai buni decat Ludovic Orban si Victor Costache"."Avem la varf iresponsabilitatea, neseriozitatea si bataia de joc guvernamentala. Nu cu votul meu nu cu sprijinul colegilor mei. Nu-i inteleg, cum nu i-am inteles de altfel de multe ori pe colegii mei de la PSD - nu i-am inteles nici in 2017, cand si-au dat jos guvernul, nu-i inteleg nici acum, cand, prin votul lor, aduc din nou la guvernare un prim ministru pe care ei l-au dat jos prin motiune de cenzura, un prim ministru care si-a batut joc de Romania si a dat 25 de ordonante de urgenta neconstitutionale, un prim ministru iresponsabil care ieri a infectat poate sau a pus in pericol mii de oameni si care a cheltuit mii de teste, de manusi, de masti de tot ce aveau nevoie spiatle oamenii. A votat impotriva unui ministru al Sanatatii care ne spune ca nu trebuie sa respectam procedurile doar noi, ceilalti, fraierii respectam proceduri, el nu respecta. Am votat impotriva unei batai de joc la adresa noastra intr-un moment de criza maxima si in care aveam nevoie de responsabilitate", a mai afirmat Ponta.El a mai spus ca Romania are nevoie de oameni ca Raed Arafat, ca Adrian Streinu Cercel sau ca Alis Grasu, carora a tinut sa le multumeasca.Citeste si filmul unei zile ridicole in Parlament: Acelasi guvern demis acum o luna a fost inscaunat din nou, cu voturile PSD