Ponta: La imprumutul de 3 miliarde facut de Guvernul Dancila vom plati 2,2 miliarde euro dobanda. Este cel mai mare cost din istoria Romaniei

El a vorbit despre imprumutul "de 3 miliarde de euro pe care Guvernul, Ministerul de Finante l-a luat intr-o singura zi"."Pe langa valoarea sumei, cu siguranta este cel mai mare imprumut luat intr-o singura zi de Romania, 3 miliarde de euro, este cel mai lung termen, de 30 de ani, si are cel mai mare cost din istoria Romaniei (...), azi cand vorbim o sa platim o dobanda de 2,2 miliarde pe parcursul creditului", a spus el.Totodata, liderul Pro Romania a afirmat ca respectivul credit a fost luat pentru "cheltuieli curente"."Daca acest credit se lua pentru o investitie (...), este un imprumut pe care eu l-as fi laudat (...) . Din pacate, dupa cum stiti, cei 3 miliarde sunt pentru cheltuieli curente, adica pensii, salarii si alte cheltuieli... se duc, nu ramane nimic in urma lor. Ramane doar o datorie de 5,2 miliarde pe care trebuie sa o platim cu totii", a punctat Ponta.El a afirmat ca, daca un asemenea credit ar fi fost facut pentru un proiect anume, Romania s-ar fi putut imprumuta de la Banca Europeana de Investitii (BEI) sau Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD)."Daca am fi avut un proiect pentru care ceream banii, am fi putut sa ne imprumutam de la institutiile financiare internationale, de la BEI, de la BERD, cu dobanda la jumatate, poate mai putin de jumatate. Dar daca n-ai proiecte, te duci, iei de la banci, bancile iti dau si iti iau o dobanda uriasa. (...) Ne-am imprumutat 3 miliarde, dam 5 miliarde inapoi si nu facem nimic cu banii", a spus Ponta.Ministerul Finantelor Publice a imprumutat miercuri 3 miliarde de euro in urma lansarii unor noi serii de obligatiuni in programul-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes". Conform Ordinului publicat in Monitorul Oficial, emisiunea a fost administrata de catre Citigroup Global Markets Limted, Erste Group Bank AG, ING Bank N.V, JP Morgan Securities plc si Societe Generale. Suma aferenta emisiunii va fi utilizata pentru finantarea deficitului bugetar si refinantarea si rambursarea anticipata a datoriei publice guvernamentale.