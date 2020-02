Ponta: Nu-l votam pe Florin Citu. PNL nu are legitimitate sa guverneze bine

Ziare.

"Nu-l votam, pentru ca nu am votat nici in noiembrie si motivele nu s-au schimbat. Eu cred ca PNL nu poate in acest moment, nu are legitimitate, nu are o echipa, nu are un program si nu are o sustinere parlamentara sa guverneze bine. Cred ca Romania avea nevoie si are in continuare nevoie de un guvern de profesionisti care sa se ocupe de problemele tarii, nu de problemele PNL", a afirmat Ponta la Antena 3.El a spus ca scenariul alegerilor anticipate depinde de prezenta PSD la sedinta de investire."Aceste lucruri se pot intampla intr-o singura varianta si anume prezenta PSD in sala pentru a forma cvorumul si pentru a vota pentru respingere, altfel, vom pati ce am patit si luni, in sensul ca daca PSD participa la sedinta si respinge, se indeplinesc procedurile, daca PSD nu participa, nu se vor indeplini", a precizat Ponta.Liderul Pro Romania a adaugat ca scenariul cel mai rau pentru Romania ar fi prelungirea acestei situatii pana la alegerile la termen."Cred ca este scenariul cel mai rau pentru Romania. Eu cred ca pana in decembrie vom fi cu toata tara in faliment, pentru ca aceasta epidemie mondiala de coronavirus are deja si va avea in continuare niste efecte economice si sociale foarte dure si pentru tarile pregatite. Din pacate, Romania este o tara nepregatita si noi vom suferi ca in 2010. (...) Este un scenariu care nici nu-mi vine sa cred ca se intampla", a afirmat Ponta.El a spus ca nu a reusit sa mearga la Cotroceni cu o propunere comuna de premier cu PSD si ALDE."Avand in vedere ca nu am reusit sa avem un candidat comun, am facut o propunere din partea Pro Romania. (...) Eu nu vreau sa dau vina pe dl Ciolacu sau pe altcineva. Dar, am spus si spun si acum, daca vor sa sustinem o propunere comuna, ca e Remus Pricopie sau altcineva, noi sustinem aceasta propunere, dar noi avem 25 de parlamentari, PSD are 200. Astazi eu am avut o alta optiune legata de faptul ca nu pot sa ma duc la Cotroceni fara propunere", a mentionat Victor Ponta, adaugand ca in aceste conditii a facut propunerea ca el sa fie premier."Daca, insa, impreuna cu dl Ciolacu si dl Tariceanu, hotaram sa facem o propunere comuna, disponibilitatea noastra este in continuare", a mai spus Ponta.