Ponta: Pro Romania depune un amendament privind alegerea presedintilor de CJ dintre consilieri

Intrebat, intr-o interventie la postul B1TV, daca Pro Romania va vota o motiune de cenzura dupa angajarea raspunderii Guvernului pentru proiectul de lege privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin, Victor Ponta a raspuns negativ."Aceasta (motiunea - n.red.), legata de legea de angajare privind alegerea in doua tururi, nu. Mai mult, o sa facem si un amendament la aceasta lege si sper sa fie admis - am ascultat ce a spus si domnul Iohannis, ce au spus si liderii PNL - si anume sa revenim si la presedintii de consilii judetene la alegerea dintre consilieri, pentru ca acum suntem intr-o situatie aberanta, adica guvernul spune 'la primari in doua tururi', dar la presedinte ramane un tur si nu mai intelege nimeni nimic. Sper sa accepte amendamentul nostru si atunci nu, nu votam motiunea", a precizat liderul Pro Romania.Ponta a adaugat ca amendamentul va fi depus marti sau miercuri."Avem amendamentul, il depunem probabil maine sau poimaine, la legea de angajare, privind revenirea la alegerea presedintilor de consilii judetene de catre consilieri, pentru ca nu vreau sa inlocuim un baron PSD cu un baron PNL. (...). Vreau sa avem presedinti de consilii judetene alesi dintre consilieri, asa cum a fost, de altfel, pana acum, si primari in doua tururi", a spus Victor Ponta.El a mentionat ca daca PSD va initia o motiune de cenzura pe teme sociale si economice, atunci Pro Romania o va sustine.Ponta a mai spus ca celor de la Pro Romania nu le este frica de anticipate, aratandu-se convins ca partidul se va regasi, "cu siguranta", in viitorul parlament.Cele doua camere ale Parlamentului se vor reuni pe 29 ianuarie in sedinta comuna, pentru angajarea raspunderii Guvernului asupra proiectului privind alegerea primarilor in doua tururi de scrutin. In termen de trei zile dupa angajarea raspunderii, se poate depune o motiune de cenzura.