Ponta: Pro Romania va vota un premier care nu apartine niciunui partid

"Acum, sper in ceasul al 13-lea ca presedintele sa numeasca o persoana profesionista, nepolitica. Daca o tine tot cu PNL si de data asta, cu USR, cu Basescu, cine o mai vrea pe acolo, e o mare greseala. Sa puna o persoana nepolitica, un profesionist care sa-si faca o echipa de profesionisti, nu ministri care in fiecare moment, in loc sa munceasca pentru transporturi, sanatate, educatie, se gandesc la partid si unde ii pune partidul si sa incercam sa amelioram, sa atenuam rezultatele crizei in care ne aflam. Asa ceva noi, de la Pro Romania, o sa votam, orice alta formula. Sa o luam de la capat iar cu PNL am gresi total. Definitia nebuniei este sa faci mereu acelasi lucru, asteptand un rezultat diferit", a afirmat Ponta la Antena 3.El a subliniat ca datoria presedintelui Klaus Iohannis este sa nu puna interesul PNL inainte, ci al Romaniei."Am vorbi si cu domnul Ciolacu de la PSD si am spus: atentie, nici vorba, vine acum PSD, isi pune ministri; ar fi o mare greseala. Partidele se ocupa de alegeri (...), noi ne luptam pe candidati, programe si stim ca la guvern este cineva care munceste pentru Romania. Nu trece un alt guvern, vorbesc in numele Pro Romania, ca nu votam un alt Guvern Orban, fara Orban.Nu cred ca trece alt guvern, iar datoria presedintelui este sa fie presedinte al Romaniei, nu al PNL, sa nu puna interesul PNL inainte, ci al Romaniei, care este de a avea un guvern de profesionisti, care sa lase interesul de partid si sa actioneaza intr-o perioada extrem de grava pentru Romania", a adaugat el.Intrebat daca Pro Romania sustine un premier independent cu un guvern pentru 6 luni care sa pregateasca parlamentarele din noiembrie, la termen, Ponta a spus: "Noi, cei de la Pro Romania, asta vom sustine".Victor Ponta a mai spus ca l-a atentionat pe presedinte si pe liderul PNL inca din 23 octombrie anul trecut ca este o greseala un Guvern PNL, mentionand ca s-au pierdut 4 luni si s-a ajuns la aceasta concluzie."In 23 octombrie, acum 4 luni, am avut o intalnire, intai m-am vazut cu domnul presedinte Iohannis si apoi m-am vazut cu Orban si le-am spus ca este o mare greseala sa incerce sa-si puna un Guvern PNL, ca nu au nici pregatire, nici suport politic, niciun program si ca vor ajunge la un dezastru. Atunci au cumparat parlamentari cu japca si au trecut Guvernul si dupa 4 luni au ajuns tot la ce le-am zis.Dar in aceste 4 luni nu o sa mai avem alegeri in 2 tururi, nu mai avem un guvern care sa discute cel mai important lucru - criza sanitara produsa de epidemia de coronavirus, nu avem un guvern care sa se bata pentru fonduri europene (...), nu avem un buget sustenabil, nu avem nimic, adica 4 luni de zile le-am pierdut pentru ambitia domnului Orban si a PNL ca sa aiba un guvern care era clar de la inceput ca nu va functiona", a afirmat Ponta.Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca Ludovic Orban si-a depus mandatul de prim-ministru desemnat . Seful statului a convocat, miercuri, partidele si formatiunile parlamentare la consultari.