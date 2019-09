Ponta pune candidat la Primaria Craiova un condamnat pentru luare de mita

Ce alte functii a mai detinut

Anuntul a fost facut miercuri seara de catre presedintele interimar al ProRomania Dolj, deputatul Florinel Stancu, in cadrul unei intalniri cu cateva sute de membri si simpatizanti ai partidului care a avut loc la Filarmonica "Oltenia" din Craiova si la care au participat si secretarul general al ProRomania, Ioan Mocioalca, si vicepresedintele Adrian Tutuianu.Stancu a afirmat ca doreste ca ProRomania sa fie primul partid care isi anunta candidatul la Primaria Craiova si pentru a-si motiva organizatia.Antonie Solomon a afirmat ca s-a inscris in ProRomania din dorinta a reveni la primarie."Am aratat ca devenim o filiala puternica, cu oameni de caracter, care au aceasta doctrina in sange, social-democratia, centru-centru-stanga si care nu au parasit PSD pentru ca le place sa se plimbe: au vrut sa reconstruiasca stanga adevarata, ca sa nu mai faca parte din stanga compromisa. Asta spun din ce am inteles eu din ce s-a discutat in sala.Eu am zis ca nu mai cred in doctrine, nici in partea stanga, nici in partea dreapta, fiindca am vazut cum stau lucrurile: m-am dus in stanga, i-am gasit pe liberali, m-am dus la liberali si i-am gasit pe comunisti, pe cei de stanga. Asa ca e un amestec, de nu mai stii cine e de dreapta si cine e de stanga in tara asta. Dar din dorinta de a reveni la primarie, trebuie sa am pe cineva in spate", a declarat presei fostul primar al Craiovei, la finalul sedintei ProRomania.Solomon a afirmat ca se bate cu oricine si ca nu isi subestimeaza adversarii. "Ce este trist, este ca experienta vine odata cu inaintarea in varsta", a adagat el.Antonie Solomon si-a inceput activitatea in administratia locala in anul 2000, fiind consilier local timp de un an (2000-2001). In 2001 este ales viceprimar al municipiului Craiova, iar in 2004 a castigat functia de primar. Daca in 2004 a candidat din partea PSD, la alegerile locale din 2008 a fost ales din partea PDL, obtinand al doilea mandat consecutiv la primaria municipiului Craiova. In 2008, a castigat functia de primar al Craiovei din primul tur, cu 55,07% din totalul voturilor valabil exprimate.La alegerile locale din iunie 2012 a candidat din partea UNPR la functia de primar al Craiovei, dar a pierdut in fata candidatei USL Olguta Vasilescu. La 10 octombrie 2012, Antonie Solomon a anuntat ca a demisionat din UNPR. La 25 octombrie 2012, a anuntat ca s-a inscris in PPDD si a obtinut un mandat de senator la alegerile parlamentare din 9 decembrie 2012. Senatul a constatat in noiembrie 2013 incetarea mandatului sau ca urmare a condamnarii definitive la trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si fals intelectual.Pe 2 martie 2010, Antonie Solomon, pe atunci primar al Craiovei, a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie sub acuzarea de luare de mita. Pe 3 martie 2010, a fost arestat preventiv de magistratii Tribunalului Arges; a fost eliberat din arest la 8 septembrie 2010.La 11 iulie 2013, Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si fals intelectual si a fost eliberat conditionat in decembrie 2014.