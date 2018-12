Ponta spune ca Opozitia nu i-a cerut sprijinul pentru o motiune de cenzura

Ziare.

"Cu noi nu au discutat. Nu ne-au zis absolut nimic. Treaba lor, sa faca ce vor. Nu stiu despre ce e vorba. Din moment ce nu ne-a zis nimeni nimic, nu am cum sa sustin ceva ce nu cunosc. Consider ca daca nu discuta cu Pro Romania nu au nicio sansa. Daca discuta cu noi, sansele-s mici, Dar singuri, inseamna ca o fac asa, de ochii lumii" a spus Victor Ponta duminica, intr-o conferinta de presa, inrebat daca a discutat cu reprezentantii Opoziiei despre sustinerea unei eventuale motiuni de cenzura.Presedintele Pro Romania a precizat ca sustine schimbarea guverntului Dancila, dar nu ar sustine un guvern condus de Ludovic Orban."Daca nu discuta cu nimeni, inseamna ca sunt neseriosi. Noi suntem deja convinsi ca trebuie sa schimbam Guvernul Dancila. Dar vrem sa stim ce se pune in loc. Daca vin sa ne spuna gluma aia lautareasca ca o sa vina Guvernul Orban nu o sustinem. Dar deocamdata nu a vorbit nimeni cu noi, nu le trebuie 16 voturi. Inseamna ca nu o fac serios. Banuiesc ca nici cu cei de la UMDR nu au vorbit, nici cu minoritatile ... eu stiu ca nu" a mai spus Victor Ponta.Dan Barna a anuntat ca este foarte probabil ca Opozitia sa depuna, saptamana urmatoare, motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila . In context, liderul USR a precizat ca presedintele Klaus Iohannis are legitimitatea de a dialoga cu orice parlamentar al statului roman.