Ponta, Tariceanu si Ciolacu, interpelare pentru Vela: Cati romani au intrat in tara in ultima saptamana si ce s-a intamplat cu ei?

"In baza prevederilor Constitutiei Romaniei, a Regulamentelor Camerei Deputatilor si Senatului si a legislatiei in vigoare, va rugam sa ne comunicati in cel mai scurt timp urmatoarele date: 1. Numarul total de cetateni care au intrat pe teritoriul Romaniei in perioada 21 - 28 Martie a.c.; 2. Numarul de cetateni care au declarat la momentul intrarii sau au fost depistati ulterior de catre autoritati ca venind din Italia si Spania; 3. Numarul de cetateni (dintre cei mentionati la pct. 1 si 2) mentinuti in carantina - si numarul celor trimisi in izolare la domiciliu. Asteptam raspunsul dumneavoastra scris in cel mult 48 de ore (...) Avand in vedere conditiile speciale de functionare a Parlamentului in aceasta perioada, va solicitam sa acceptati aceasta forma electronica de transmitere a interpelarii", este textul interpelarii postat de liderul Pro Romania.Victor Ponta a postat si o inregistrare video in care poate fi vazuta o coloana de cateva zeci de masini la intrarea in Vama Nadlac.Totodata, Ponta a sustinut, pe pagina sa de Facebook, ca in cursul zilei de sambata au intrat in tara prin Vama Nadlac un numar de 3.000 de romani veniti din Italia si Spania, dar care nu au mai fost trimisi in carantina pentru ca nu ar mai fi locuri disponibile."In timp ce ascultam imnul la masinile MAI, azi, doar prin Vama Nadlac, au intrat in tara peste 3.000 de persoane venite din Italia si Spania??! Care au plecat acasa - ca nu mai sunt locuri in carantina!", a mai scris presedintele Pro Romania, pe pagina sa de socializare.