Portretul lui Antonie Solomon, candidatul lui Ponta la Primaria Craiova: traseist politic si condamnat pentru o spaga de 50.000 de euro

Un politician care in ultimii 15 ani a schimbat pe rand mai multe partide: PSD, PDL, UNPR si PP-DD, Solomon a fost arestat din fotoliul de primar al Craiovei, in 2010, si incarcerat din fotoliul de senator in Parlamentul Romaniei, in 2013.Fostul edil a fost implicat in doua dosare de coruptie, intr-unul din acestea a fost condamnat pentru mita, iar in cel de-al doilea judecatorii au schimbat incadrarea acuzatiilor, din abuz in serviciu (fapta mai grava) in neglijenta in serviciu, si au constatat ca faptele s-au prescris.Antonie Solomon s-a eliberat conditionat din penitenciarul Pelendava in seara zilei de 10 decembrie 2014. Executase aproape 21 de luni de inchisoare, 775 de zile.El sustinea atunci ca a spus adio politicii si nu mai voia sa auda nici macar de televizor, dar si ca a fost mai greu in primarie decat in puscarie "de o mie de ori".", declara Antonie Solomon la eliberarea din inchisoare.Politicianul a fost ales primar in 2004 pe listele PSD, iar ulterior a migrat la PDL. A fost retinut in 2010, cand era primar al Craiovei.Dupa eliberarea din arest, in 2012, Solomon a schimbat PDL-ul cu UNPR-ul lui Gabriel Oprea, si s-a inscris in lupta pentru Primaria Craiovei, dar a fost invins de Olguta Vasilescu (PSD). La alegerile din 2012 a prins un mandat de senator pe listele PP-DD.A primit condamnarea la inchisoare cu executare cand ocupa fotoliul de membru al Parlamentului Romaniei."Condamnatul s-a reintegrat social si arata ca lasat in libertate nu este predispus sa savarseasca noi infractiuni," scria judecatorul de la Tribunalul Dolj, in motivarea eliberarii conditionate.Potrivit acestuia, Solomon a participat in penitenciar la noua programe educative, din care a absolvit trei, respectiv cursul de literatura romana, cel de educatie civica si cel de adaptare la viata institutionalizata.a analizat cum au fost solutionate cele doua dosare in care a fost implicat Antonie Solomon.Fostul primar al Craiovei a fost condamnat la 3 ani de inchisoare dupa ce a primit mita 50.000 de euro de la omul de afaceri din Pitesti Cornel Penescu.In schimbul banilor, trebuia sa-i elibereze autorizatia de constructie pentru un nou hypermarket PIC si pentru racordarea magazinului la reteaua de transport in comun din Craiova.In acest caz, Antonie Solomon a "picat" practic pe interceptarile lui Cornel Penescu, milionarul era monitorizat de procurorii DNA intr-un caz de coruptie.Nu numai interceptarile l-au infundat pe fostul primar. Penescu tinea o evidenta stricta a tuturor sumelor platite unor oficiali ai statutului, inclusiv a celor cu titlu de mita care insa se regaseau cu mentiunea "comision" sau "protocol". O adevarata evidenta contabila paralela care era salvata pe un memory-stick, gasit de procurorii DNA la perchezitii.Astfel de mentiuni erau trecute si in dreptul lui Solomon. In plus, Penescu discuta mult la telefon cu apropiatii sai: "."," ii ordona Penescu unuia dintre directorii din subordine.Dupa ce i-a dat banii fostului edil, Penescu ii povestea fratelui sau: "".Antonie Solomon a negat acuzatiile DNA si a refuzat testul poligraf. Inalta Curte a respins apararile politicianului."Existenta unei situatii contabile paralele tinuta de inculpatul Penescu Gheorghe Cornel, unde sunt mentionate sumele date cu titlu dela Primaria Craiova, convorbirile telefonice dintre inculpatul Penescu Gheorghe Cornel si Ungureanu Vasile, Stancu Dragos George si Penescu Ilie, declaratii martori Miulescu Nicoleta sunt probe evidente de vinovatie, astfel ca apreciaza Inalta Curte ca apararile formulate de inculpatul Solomon Antonie, in sensul achitarii pentru inexistenta faptei, sunt lipsite de fundament," a motivat Inalta Curte.Judecatorii au explicat de ce l-au condamnat pe Solomon la 3 ani cu executare: "."Intr-un alt dosar, Antonie Solomon a fost trimis in judecata, in decembrie 2014, pentru retrocedarea ilegala a unui imobil. Acuzatiile: abuz in serviciu. In prima instanta, Curtea de Apel Craiova l-a achitat pe edil.Inalta Curte a decis, in martie 2018, incetarea procesului penal ca urmare a prescrierii faptelor. Asta dupa ce magistratii au schimbat acuzatia din infractiunea de abuz in serviciu in neglijenta in serviciu.Pe de alta parte, judecatorii au decis restabilirea situatiei anterioare comiterii infractiunii, fiind anulata dispozitia semnata in 2007 de Antonie Solomon de restituire in natura a unui imobil din Craiova.