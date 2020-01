Ponta spune ca PSD si Pro Romania ar putea avea candidati comuni la locale: La Bucuresti, sa nu se planga daca iau iarasi bataie, ca e vina lor!

Ziare.

"Avem candidatii Pro Romania, daca vor fi anumite situatii exceptionale, putem sa avem candidati comuni. Nu candidatul PSD sau al Pro Romania, ca nu facem nimic. Dar in anumite situatii, ca exceptie, nu exclud deloc sa avem aliante locale. Dar regula va fi de a avea candidatii nostri", a declarat Ponta, luni seara, la Digi24.Liderul Pro Romania a comentat si eventualele candidaturi de la Primaria Capitalei, criticand faptul ca PNL nu are candidat."In acest moment, de stanga sunt PSD si Pro Romania. Pe partea dreapta, cu siguranta ca daca ar avea un candidat unic, ar fi principalul favorit, insa nu cred ca sunt in stare. Nicusor Dan e singurul candidat care are o activitate veche in Bucuresti, se pricepe la chestia asta, dar n-are sustinere politica.Vlad Voiculescu este candidatul manciurian, milioanele de euro investite de domnul Ciolos in el... n-au nicio legatura cu Romania si cu Bucurestiul. Vlad Voiculescu vrea doar sa fie seful peste cele 19 spitale din Bucuresti, ca sa aiba acces la buget. Iar PNL n-are candidat deloc, e cel mai mare partid si n-are candidat. Sa nu se planga daca iau iarasi bataie, ca e vina lor", a adaugat Ponta.Cat despre un eventual candidat al Pro Romania pentru Primaria Capitalei, Ponta a spus ca au in vedere pe cineva pe care incearca sa "il creasca"."Fiind partidul cel mai mic, ne permitem sa mai stam putin. Avem un candidat pe care incercam sa-l crestem, dar ne uitam si la ce fac ceilalti", a spus el.