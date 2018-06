Ce scria pe WhatsApp George Harabagiu, creierul manipularii online a PSD cu Simona Halep, dupa distribuirea trucajului

Ziare.

Potrivit capturilor de ecran, dupa ce au fost postate colajele pe reteaua de socializare, George Harabagiu le-a scris celor care se ocupa de paginile de Facebook ale organizatiilor judetene: "Va spun din experienta unui om care am mai trecut prin situatii similare (de cel putin 10 ori): CALM! CALM! MOBILIZARE si DISCIPLINA! Era absolut FIRESC ca dupa IMPACTUL ENORM al postarilor de pe FB legate de miting (impact generat de NOI) sa incerce sa schimbe registrul".George Harabagiu este "creierul" din spatele manipularii facute de PSD, potrivit careia protestatarii #rezist ar fi huiduit-o pe Simona Halep.Citeste si Cine este George Harabagiu, despre care Victor Ponta spune ca ar coordona propaganda PSD: Mi-e sila de voi... sobolanilor! Acesta le-a promis celor implicati un "bonus pentru curaj", dupa cum reiese din capturile de ecran.Intr-un alt mesaj de pe WhatsApp, Harabagiu da indicatii postacilor sa "maximizeze impactul" postarilor si ii indruma in acest sens: "Distribuiti in grupuri!", "Share!", "Alertati organizatiile si grupurile de diseminare din judete".Dupa ce a fost concediat de liderul PSD, Liviu Dragnea, Harabagiu si-a luat ramas bun de la colegii dn grupul de WhatsApp, unde a scris ca ii va ramane loial lui Dragnea."Vreau sa va multumesc tuturor pentru efortul depus! Sunteti o echipa minunata. V-am cerut intotdeauna mobilizare si disciplina. Tocmai pentru ca eu sunt un om disciplinat! Voi respecta cu sfintenie decizia presedintelui Liviu Dragnea! Voi ramane loial lui Liviu Dragnea. Este omul care a procedat absolut corect! Orice greseala trebuie taxata imediat! Din acest moment, va anunt public, ca potrivit deciziei presedintelui PSD Liviu Dragnea, activitatea mea pe acest grup inceteaza imediat", este, cel mai probabil, ultim mesaj al lui Harabagiu din grupul de pe WhatsApp.De altfel, demiterea lui Harabagiu a fost consemnata si de Victor Ponta pe Facebook:"Update 1 - o prima VICTORIE / Dragnea se da batut si l-a dat afara pe Harabagiu !!! Tot asa prin lupta deschisa si curaj putem sa-l facem sa dea inapoi! Pana la capat!!!", a scris Ponta pe Facebook.De asemenea, in postarea de pe reteaua sociala, Ponta il felicita pe liderul organizatiei municipale a PSD Constanta si primarul orasului, Decebal Fagadau, care, miercuri, s-a delimitat de actiunea organizatiilor judetene ale PSD si si-a cerut scuze Simonei Halep "Credeti cumva ca Seful Propagandei Online a PSD Central (faimosul George Harabagiu - omul adus de Dragnea de la Neamt sa duca batalia murdara pe internet) si-a cerut scuze Simonei Halep si milioanelor de oameni pe care i-a jignit ieri?Credeti ca Liviu Dragnea l-a dat afara indignat si a cerut ca pe conturile PSD sa nu mai fie postate niciodata asemenea mizerii subumane?Credeti ca liderii PSD din teritoriu s-au revoltat si au spus sa nu mai fie folositi pentru porcarii de acest gen?Daca asa va asteptati - aflati ca v-ati inselat amarnic! Dragnea foloseste PSD pentru cu totul altceva decat ar crede membrii si simpatizantii sai!", a scris fostul premier pe pagina personala.Postarea lui Ponta vine dupa ce, marti seara, mai multe filiale judetene ale Partidului Social Democrat au publicat, pe Facebook, un colaj foto pe care scrie ca Simona Halep a fost cea huiduita, luni seara, pe Arena Nationala, si nu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea.Iata aici intreaga poveste: Manipulare grosolana marca PSD: Colaj care sustine ca romanii de pe Arena Nationala au huiduit-o pe Simona Halep (Foto&Video)