Ponta anunta ca Pro Romania nu voteaza Guvernul Orban

Ziare.

com

"Sunt la al patrulea mandat, am votat doar guverne despre care am crezut ca au sanse sa reuseasca. Nu am votat Guvernul Ciolos, spre deosebire de colegii din PSD. Nu vom vota acest guvern. Si probabil ca si de aceasta data vom avea dreptate", a precizat Ponta.Seful Pro Romania a precizat ca este dreptul celor din PNL sa incerce sa guverneze."Am fost premier 4 ani cu majoritate serioasa si tot a fost greu. Cum sa guvernati fara majoritate si cu 5 partide care au interese totale diferite si care nu se inteleg nici macar pe ce vor sa anunte?", a adaugat Ponta.Vezi care sunt ministrii care ar putea face parte din Guvernul Orban si cand vom avea lista finala El a mai spus ca el si colegii sai vor sustine un guvern doar cand vor fi convinsi ca proiectele de competenta si profesionalism sunt garantate pentru electoratul lor.Jurnalistii l-au intrebat pe Ponta daca acest lucru nu inseamna ca practic ar sustine in continuare Guvernul Dancila."E un sofism cu care incercati sa ne obligati. Am votat motiunea pentru ca Guvernul Dancila era unul incompetent. Asta nu inseamna ca o sa votam un alt guvern", a mentionat liderul Pro Romania."Exista o grupare oarecum infractionala care inca mai sta la Palatul Victoria. Daca cei de la PNL doresc cu adevarat sa schimbe aceasta grupare de acolo, va trebui sa vina cu un proiect serios", a mai spus Ponta.