Ponta ii recomanda lui Ciolacu sa "scape de tradatori, vanzatori, baroni si sa faca o echipa noua"

"Cei de la PSD au facut doua greseli: pe de o parte au vrut sa tina de alegeri intr-un tur cum a tinut si PDL in 2012. Si atunci s-a format USL-ul si am castigat toti. Si nu au invatat din acea lectie. Si al doilea rand, pentru ca la PSD, din pacate, sunt cateva conserve ale PNL -ului, care au fost prin mai multe partide si s-au intors la PSD si care sunt acolo cu scopul ca PSD sa ramana izolat si in felul asta sa piarda toti.Eu sper ca domnul Ciolacu si ceilalti sa se trezeasca si sa scape de cei trimisi de PNL la ei in PSD si sa existe o scena politica mai echilibrata, altfel PNL va castiga tot si am mai avut o data cu Traian Basescu , cu guvern , cu tot al lor si a fost rau pentru Romania", a declarat Victor Ponta, la postul Romania TV.De asemenea, Victor Ponta a mentionat ca o conditie pentru ca stanga sa fie un competitor puternic in alegerile urmatoare este ca Marcel Ciolacu sa isi faca "o echipa serioasa" la congresul PSD."Domnul Ciolacu nu are acum contracandidat la presedintie (a PSD n.red.), dar e foarte important ce echipa isi face. Daca isi face echipa cu tradatori, cu vanzatori, cu baroni, nu are nicio sansa, va pierde in continuare cu PSD si se vor duce din ce in ce mai jos. Daca pune capat a ceea ce a fost rau in acesti trei ani si porneste cu o echipa noua, curata, serioasa, atunci eu cred ca stanga poate sa fie un competitor - alaturi de noi, evident - un competitor puternic pentru dreapta. Depinde pana la urma cat curaj are sa faca ceea ce este evident ca trebuie sa faca, sa scape de tradatori, sa scape de vanzatori si sa faca o echipa noua", a afirmat liderul Pro Romania.El a adaugat ca in acest moment nu este stabilita modalitatea de colaborare a PSD cu Pro Romania in alegerile urmatoare, adaugand si ca este "prematur" pentru a se putea spune ca Pro Romania o va sustine pe Gabriela Firea , candidatul PSD in alegerile pentru Primaria Capitalei.