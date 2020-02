Ponta spune ca sesizarea CCR pe nominalizarea lui Orban ar fi corecta. Planul de tergiversare in Parlament

Ziare.

Ponta mai crede ca presedintele Klaus Iohannis va nominaliza un alt premier care sa formeze guvernul in jurul PNL."Vor folosi prerogativa legala pe care o au, cei doi presedinti de Camere, au dreptul sa sesizeze Curtea Constitutionala. Din punctul meu de vedere, sesizarea ar fi corecta, pentru ca nu poti sa nominalizezi un candidat la functia de prim ministru, care nu are niciun suport, niciun partid politic care sa anunte ca il voteaza.La Orban nu exista niciun partid care sa il voteze. PNL a anuntat ca nu il voteaza, USR nu il voteaza, noi nici atat. Dupa ce Curtea Constitutionala se va pronunta, nu stiu cand, peste o saptamana, doua, trei, patru, cinci, dupa aceea, Birourile Permanente reunite, in care PSD are majoritate, urmeaza sa stabileasca un calendar, dupa o saptamana, doua, trei, patru", a explicat Victor Ponta, joi seara, la Realitatea Plus.Ponta considera ca Orban va fi in situatia in care va cere vot de neincredere pentru ministri sai."Dupa care are loc sedinta in care domnul Orban va veni si va spune:Vor vota impotriva, daca ajung la vot, PNL si USR, dar nu sunt destui. Trebuie sa fie in sala 234 de oameni. Daca nu sunt in sala 234 de oameni si stam pe hol, ca sa aratam ca suntem la munca, dar nu suntem de acord cu acest gir, se reprogrameaza sedinta", a dezvaluit Victor Ponta planul de tergiversare a votului de investitura.Liderul Pro Romania crede ca primul scenariu este prelungirea crizei."Primul scenariu este o prelungire a crizei, este o taraganare pana cand domnul Iohannis va zice", sustine Ponta.Al doilea scenariu este cel in care presedintele Iohannis nominalizeaza un premier care sa formeze guvernul in jurul PNL, spune Ponta."Domnul Iohannis va intra la planul B pe care l-a si anuntat, a zis. Intre timp, din aceasta prostie pe care a facut-o Guvernul Orban, am ramas fara alegeri in doua tururi si fara presedinti de consilii judetene, pierdem si alegerile anticipate pentru ca te-ai jucat de-a Orban. Un plan atat de prost era greu sa il concepi", a mai declarat liderul Pro Romania. Klaus Iohannis l-a desemnat, joi, pe Ludovic Orban pentru un nou mandat de premier. Liderul PNL trebuie sa ceara votul de incredere in Parlament in termen de 10 zile.