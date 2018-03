Politico: Romania en Marche. Ponta vrea sa creeze un spatiu pro-european si progresist - asta daca nu intra la inchisoare

Provocarea lui Ponta

"Fostul premier roman in varsta de 45 de ani este obisnuit cu esecurile: Cand intr-un incendiu izbucnit intr-un club au murit 60 de persoane (incendiul din clubul Colectiv - n.red.), in 2015, mii de oameni au iesit in strada sa protesteze fata de masurile laxe de siguranta, capul cuiva trebuia sa cada", noteaza Politico "Acea emotie si furie colectiva avea nevoie de un paratrasnet. Iar acela nu puteam fi decat eu", a declarat Ponta pentru publicatia amintita."Asta inseamna sa fii politician - esti responsabil de lucrurile pe care nu le faci in mod direct, la fel cum beneficiezi de lucrurile pe care le faci direct"."Dupa ce a candidat la prezidentialele din 2014 si a fost exclus din PSD anul trecut cand si-a aratat sustinerea fata de premierul Sorin Grindeanu, Ponta isi face acum propriul partid, inspirat de cel condus de Emmanuel Macron, En Marche", scriu cei de la Politico."El (presedintele francez - n.red.) are o viziune care nu doar se opune unui lucru, dar care vrea sa schimbe Franta si Europa. Cred ca si Romania are nevoie de asa ceva", a mai spus Ponta pentru sursa citata.Publicatia mai arata ca " Pro Romania, partidul pe care l-a fondat anul acesta cu Daniel Constantin , are ca scop 'umplerea unui gol' din Romania pentru un segment 'urias, pro-european, progresiv, social-liberal' al societatii, care se simte neglijat de social-democrati si dezamagit de pozitia PNL", potrivit spuselor lui Victor Ponta."Ori urmam modelul Italiei si vor aparea partide cu mesaje populiste, radicale, dar in fine fara solutii; sau noi partide construite care vin cu un mesaj pragmatic, cu solutii, care isi vor asuma responsabilitatea implementarii acelui mesaj", a declarat fostul premier."O provocare imediata este pronuntarea in Dosarul Turceni-Rovinari, din 20 martie , in care este acuzat de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, ce dateaza din perioada in care era avocat, in 2007 - 2008. DNA a cerut inchisoare luna trecuta, dar Ponta respinge acuzatiile, despre care spune ca nu au legatura cu activitatea sa politica. A refuzat sa intre in amanunte", scrie publicatia citata."M-am aparat singur. Nu am vorbit despre asta in public, pentru ca nu voiam sa fiu judecat la televizor, ci in instanta. Voi accepta decizia, chiar daca imi place sau nu", a subliniat Ponta, "care, pe vremea cand era premier, a propus-o la sefia DNA pe Laura Codruta Kovesi - pe care Politico a numit-o unul dintre cei 28 de oameni care au avut un impact major asupra Europei in 2015. Actualul ministru al Justitiei, Tudorel Toader, o vrea revocata, sustinand ca si-a depasit atributiile si nu respecta autoritatea Parlamentului".Publicatia mai scrie: "Ponta a aparat misiunea DNA de a investiga coruptia la nivel inalt din Romania, dar simte ca puterile institutiei au nevoie de mici ajustari pentru a evita abuzul".Ce au mai notat jurnalistii americani despre Ponta:- "Fostul prim-ministru a dat declaratii in timpul unei vizite la Bruxelles, unde se pregateste sa participe la conferinta din 22 martie a Grupului Conservatorilor si Reformistilor Europeni";- "Daca va fi condamnat la inchisoare, intentioneaza sa faca apel";- "Ponta a ezitat sa spuna daca prezenta sa la conferinta unui partid pan-european, din a carui componenta fac parte membri ai Partidului Conservator din Marea Britanie sau membri ai Partidul Lege si Justitie din Polonia, inseamna ca vrea sa li se alature";- "Totusi, Ponta nu vrea ca noul sau partid sa intre in cursa alegerilor pentru Parlamentul European in 2019. Odata ce isi definitiveaza ideologia si isi da seama de modul in care poate contribui cel mai bine la politica din Romania, se poate gandi si la 'viziunea Europei in care ne aflam'";- "Fostul prim-ministru crede ca partidele de centru-dreapta si centru-stanga, cum ar fi PSD pe care l-a si reprezentat, nu mai au energia necesara si nu mai pot livra viziunea unei Uniuni Europene reformata si mai eficienta"."Deci primul lucru care trebuie facut e sa accepti ca s-a incheiat un ciclu si, daca Europa nu se reformeaza in urmatoarea legislatura, vom avea din ce in ce mai multe voturi anti-europene si mai multi rebeli precum Polonia, Ungaria si de curand Romania", a conchis Ponta pentru publicatia americana.