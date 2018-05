Ponta sustine Uber: Dancila sa faca exercitiu de imaginatie. Ce ar insemna ca de maine in Bucuresti toti sa foloseasca masinile proprii?

Ziare.

"Fac parte din acest milion de romani care au cont si folosesc Uber. Este un mijloc modern de transport urban specific marilor orase - are mari avantaje pentru utilizatori si asigura venituri suplimentare pentru niste oameni care muncesc cinstit", a scris Ponta pe Facebook Fostul premier a provocat-o pe Viorica Dancila sa isi inchipuie ce s-ar intampla daca bucurestenii sau clujenii si-ar folosi doar masinile personale."Doamna Dancila ar trebui sa faca un exercitiu de 'imaginatie' despre ce (ar - n.red.) insemna ca de maine in Bucuresti sau Cluj toti cei care merg la munca sau la intalniri in oras sa foloseasca masinile proprii!!! De parca avem drumuri si parcari prea multe!", a punctat el.El a precizat ca este de acord ca activitatea acestor platforme moderne sa fie imbunatatita, dar sa nu fie interzise si, mai ales, nu prin ordonante de urgenta, ci prin legi dezabatute in Parlament."Si pentru interesul oamenilor din orasele mari si NU pentru proprietarii din umbra ai marilor firme de taxiuri ('prietenii' stiu cine) care vor sa-si elimine competitia folosind influenta politica pe care o au asupra Guvernului!", a incheiat el.Comentariul lui Ponta vine dupa ce Uber a anuntat, sambata, ca a depasit un milion de utilizatori in Romania, la peste trei ani de cand a fost lansat."Am devenit o parte importanta din sistemul de mobilitate al oraselor mari, alaturi de transportul in comun si de taxi. Vom face tot ce tine de noi sa continuam sa oferim in Romania un serviciu sigur, transparent si de incredere, asa cum facem in alte peste 600 de orase din 77 de tari. Sustinem cu tarie o reglementare progresista a serviciilor noi, de tip ridesharing, si suntem increzatori ca autoritatile vor decide sa incurajeze progresul tehnologic", a declarat Nicoleta Schroeder, general Manager, Uber Romania, citata de Mediafax.Amintim ca Guvernul are pregatita o ordonanta de urgenta prin care sa modifice Legea taximetriei, punand astfel gand rau unor aplicatii precum Clever Taxi si Star Taxi, dar si Uber sau Taxify. Vineri, sute de taximetristi au protestat in Piata Constitutiei si dupa cateva ore de negocieri au obtinut de la Ministerul Dezvoltarii promisiunea ca ordonanta nu va ajunge in forma initiala pe masa Guvernului, iar aplicatiile de taxi vor continua sa functioneze, insa cu o conditie: soferii inregistrati in aplicatie trebuie sa aiba autorizatie din partea Primariei Capitalei.A.G.