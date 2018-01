Presa de la Belgrad scrie ca Victor Ponta a devenit cetatean sarb. Ce spune fostul premier

Ziare.

Ziarul Blic informeaza ca Victor Ponta este unul dintre parlamentarii romani care sustine aderarea Serbiei la UE. Fostul premier al Romaniei este de mai multa vreme un apropiat al presedintelui sarb Aleksandar Vucic.Publicatia sarba aminteste ca Ponta a tinut si un discurs in Parlamentul de la Belgrad, ocazie cu care a apreciat ca Serbia este cel mai bun vecin al Romaniei."Sunt consilierul onorific al domnului Vucic din 2016 si am primit o calitate onorifica" a declarat Victtor Ponta pentru Hotnews Amintim ca Serbia este tara in care si-a gasit refugiu si Sebastian Ghita, un amic al lui Ponta, ale carui proceduri de extradare treneaza din aprilie anul trecut, cand a fost retinut la Belgrad.