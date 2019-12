Astra da lovitura si invinge Viitorul lui Hagi

Ziare.

Formatia de la malul Dunarii s-a impus cu scorul de 1-0, reusind sa inscrie la singurul sut periculos pe spatiul portii.Trupa lui Hagi a controlat partida si a fost de cateva ori aproape de a deschide scorul prin Houri, Tiru sau Ghita, insa niciunul nu a prins cadrul portii.Astra a ramas masata in propria jumatate si a incercat sa dea lovitura pe contraatac, lucru care s-a si intamplat.In minutul 77 "astralii" au recuperat un balon in propria jumatate de teren si au plecat cu trei oameni pe contra. Alibec a pasat excelent pe pozitie viitoare pentru Vali Gheorghe, iar acesta a marcat dupa ce a urcat foarte bine pe un spatiu enorm lasat neacoperit de dobrogeni.Astra castiga la Ovidiu si, cu 7 victorii consecutive, se mentine pe locul secund in clasament, la un punct in spatele liderului CFR.: Cabuz - Boboc, Tiru, Ghita, De Nooijer - Ciobanu, Mladen, Houri - C. Matei - Rivaldinho, Calcan.Rezerve: Buzbuchi - Leca, M. Dulca, Artean, Pitu, L. Munteanu, Eric.Antrenor: Gheorghe Hagi.: Lazar - Graovac, Tamas, C. Dima - David Bruno, Simion, Radut, Radunovic - F. Matei, Alibec, Budescu.Rezerve: Popa - Enache, Biceanu, Begue, V. Gheorghe, Dandea, Trusescu.Antrenor: Bogdan Andone.M.D.