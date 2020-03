Gica Hagi ia o decizie drastica la Viitorul

Ziare.

Fotbalistii de la Viitorul Constanta au primit noi contracte, care au salariul micsorat cu 50% pana in vara anului 2021, conform ProSport In plus, Hagi le-a dat jucatorilor sa semneze un document prin care isi asuma ca nu vor contracta noul coronavirus.In cazul in care un fotbalist va fi testat pozitiv, va putea fi amendat sau chiar dat afara. Viitorul Constanta este al treilea club din Liga 1 care micsoreaza salariile fotbalistilor , dupa FCSB si Poli Iasi De asemenea, si Universitatea Craiova va face acest lucru in perioada urmatoare.C.S.