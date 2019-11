Hagi a rabufnit dupa semiesecul Viitorului: "Asta nu e echipa mea!"

Ziare.

"Regele" si-a criticat aspru elevii pentru evolutia din partida de vineri sustinand ca nu este posibil ca o formatie ce vrea sa mearga in cupele europene sa joace atat de slab."Am jucat foarte slab, de aceea am stat atat de mult cu ei acum. Sunt foarte suparat pe ei din toate punctele de vedere, atitudine, fotbal, nu poti. O echipa care vrea, nu poate juca doar din cand in cand.Trebuie sa avem constanta, spirit, avem experienta acum. Trebuie sa dea mai mult. Sunt suparat pe prima repriza, a fost catastrofa. Le-am spus la pauza ca asta nu este echipa mea. Atat de lenti, atat de previzibili, asta nu e echipa mea", a spus Hagi, citat de DigiSport Hermannstadt si Viitorul au remizat, scor 1-1, in etapa a 16-a a Ligii 1 la capatul unui meci influentat de arbitri A fost o partida cu trei penaltiuri acordate destul de usor, numai unul fiind insa si transformat.