Scandal de proportii dupa Craiova - Viitorul: Acuzatii de rasism si o noua eliminare discutabila

Capitanul oltenilor, Nicusor Bancu, este acuzat de dobrogeni ca a folosit o expresie rasista intr-o disputa cu olandezul Bradley De Nooijer, iar antrenorul secund al Viitorului, Catalin Anghel, sustine ca a fost eliminat gratuit.Bogdan Tiru, fundasul echipei lui Hagi, a fost cel care a dat tonul acuzatiilor la finalul partidei, el dezvaluind ca Bancui a folosit un limbaj necorespunzator."Nu se poate ca in prima repriza un capitan de echipa sa ii spuna lui Bradley! Nu se poate! Iar arbitrul de tusa sa nu auda. Un capitan de echipa sa aiba comportamentul asta", a spus Bogdan Tiru la Telekomsport.Ulterior, antrenorul Catalin Anghel, cel care i-a luat locul pe banca lui Hagi, suspendat, a confirmat spusele jucatorului sau si a luat la tinta brigada de arbitri In plus, tehnicianul acuza ca a fost eliminat complet gratuit, in timp ce fotbalistul ce merita sa fie sanctionat a scapat basma curata."Cand voiam sa intru in vestiar, am fost oprit de catre arbitrul de centru si mi s-a spus sa nu mai ies pe banca, pentru ca sunt eliminat, pentru ca as fi adus injurii arbitrului de tusa. Se insala amarnic si nu inteleg de ce. A fost o altercatie, imi pare rau pentru Bancu, este un jucator extraordinar, dar nu se poate sa se adreseze asa. A injurat intr-un fel pe care nu vreau sa il reproduc.In momentul acela, fiind acolo, i-am spus tusierului sa ii spuna arbitrului ce se intampla, suntem in 2019 si nu e normal.si i-am reprodus ce a spus Bancu:. Am fost foarte mirat, pentru ca sunt responsabil pentru ce spun si ce fac. Daca asa a considerat, eu o sa raspund pentru ce am facut si asta e. Sunt foarte dezamagit. Inca nu imi vine sa cred", a explicat Catalin Anghel la Look Sport.Incidentul ar fi avut loc in timpul unui meleu petrecut in apropierea bancii Viitorului, Bancu impingandu-l pe De Nooijer si adresandu-i injurii inainte ca arbitrii si jucatorii de rezerva sa intervina.Capitanul Universitatii a negat cu jumatate de gura atacul rasist, sustinand ca nu isi aminteste sa fi spus asa ceva."Nu cred ca am spus asa ceva. A fost un clinci acolo, cum este la fotbal. El se luase de Martic, eu am incercat sa ii despart. Au fost injuraturi, dar nu cred ca a fost asa ceva. Totul a plecat de la banca lor de rezerve. A fost pe fond de oboseala, si noi am injurat, si ei au injurat. Daca am spus ceva, daca am gresit... eu nu mai tin minte, poate am spus pe fond de oboseala, dar eu nu cred ca am spus. Imi cer scuze fata de ei. Am fost suparat ca nu ne-a iesit jocul", a comentat si Bancu.Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 3-1 in fata Viitorului si a urcat pe locul secund in clasamentul Ligii 1.M.D.