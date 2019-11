Viitorul lui Hagi face un pas gresit in lupta pentru titlu

Ziare.

Formatia dobrogeana s-a incurcat in deplasarea de la Hermannstadt, reusind sa obtina doar o remiza, scor final 1-1.Partida a inceput bine pentru elevii "Regelui", acestia deschizand scorul dintr-un penalti acordat destul de usor dupa o interventie asupra lui Iancu.Achim a executat puternic si a inscris.Hermannstadt a iesit la joc si, dupa doua sanse destul de mari, a reusit sa egaleze in prelungirile primei reprize prin Debeljuh, care a profitat de o gafa a aparatorilor Viitorului.Fosta campioana a avut sansa de a se impune, Iancu obtinand inca un penalti controversat, numai ca tot el l-a ratat, sutand in bara.Chiar daca sibienii au terminat partida in inferioritate numerica dobrogenii nu au reusit sa profite de avantaj si au fost nevoiti sa se multumeasca doar cu un punct.Hermannstadt: Novo - Luchin, Viera, I. Stoica, Busu - Dumitriu, Dalbea, Offenbacher - Voda, Debeljuh, BuzanRezerve: Cristiano, Tatar, Petrescu, Cordea, Miguel, Caiado, YazaldeAntrenor: Eugen NeagoeViitorul: Cabuz - Boboc, Tiru, Mladen, de Nooijer - Ciobanu, Achim, Houri - Matei - Iancu, GaneaRezerve: Buzbuchi, Artean, Filip, Dulca, Iacob, Pitu, MunteanuAntrenor: Gheorghe HagiArbitru: Adrian CojocaruM.D.