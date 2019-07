Adversara Viitorului din Europa League va fi schimbata dupa o condamnare pentru blaturi in Belgia

Ziare.

Miercuri, Curtea pentru Arbitraj Sportiv din Belgia a decis ca cei de la Mechelen nu au dreptul de a juca in Cupa sau in competitiile europene dupa ce au fost gasiti vinovati pentru inselarea competitiei.Chiar daca procurorul de caz a solicitat depunctarea si retrogradarea formatiei din prima divizie, judecatorii au hotarat ca cererea a venit prea tarziu pentru a mai putea fi pusa in aplicare, luand numai decizia de a exclude echipa din Cupa Belgiei si din competitiile europene.Momentan nu este foarte clar ce se va intampla, UEFA fiind asteptata sa ia o decizie. Federatia belgiana se afla in contact cu forul continental si spera ca locul in Europa sa ramana al Jupiler League."Federatia va informa UEFA si va face totul pentru a mentine cele cinci locuri in cupele europene pentru echipele din Belgia", se arata intr-un comunicat.In mod normal, locul celor de la Mechelen in grupele Europa League va fi luat de urmatoarea clasata, Standard, iar Antwerp va "urca" si ea mai sus in preliminarii.Astfel, Gent va intra in turul II preliminar si va infrunta Viitorul lui Hagi. Totul depinde insa de UEFA si de decizia forului continental in aceasta speta.