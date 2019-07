Becali insista pentru un jucator de la Viitorul, dar Hagi a marit pretul

Ziare.

Daca in urma cu o luna latifundiarul spera sa il cumpere pe Bradley de Nooijer cu mai putin de jumatate de milion de euro, pretul a ajuns acum la 850 de mii de euro si negocierile nu s-au incheiat."de Nooijer, stai sa vedem. Nu imi convine nici mie situatia in care suntem. Ma gandesc daca sa mai dau bani. Am ajuns la 850.000 de euro cu de Nooijer", a spus Gigi Becali la Digi Sport FCSB are nevoie de un aparator de banda pe partea stanga, asa cum este de Nooijer, fotbalist ce s-a remarcat mai ales prin incursiunile in ofensiva.Totusi, Hagi nu pare dispus sa il vanda ieftin, iar olandezul ar prefera un transfer in strainatate.