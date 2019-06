Becali, refuzat de un jucator de la Viitorul lui Hagi

Ziare.

Latifundiarul a anuntat cu ceva timp in urma ca vrea sa il aduca la vicecampioana pe olandezul Bradley de Nooijer si chiar parea ca s-a inteles cu Hagi in privinta banilor.Numai ca atunci cand a discutat cu jucatorul si cu impresarul sau a avut surpriza sa constate ca acesta nu isi doreste sa joace la FCSB!"Brad va ramane cu noi pentru ca avem aceste calificari. Va pleca doar daca are oferta buna de afara. Asa am inteles de la baiat si de la impresarul lui. Aceasta e decizia lui", a spus Hagi la DigiSport Bradley de Nooijer este un dundas stanga in varsta de numai 21 de ani ce a impresionat in sezonul trecut de Liga 1 prin incursiunile sale in atac.Chiar daca are carente pe faza defensiva, el este un fotbalist care isi ajuta mult echipa in ofensiva.500 de mii de euro ar fi incasat Hagi daca de Nooijer pleca la FCSB.