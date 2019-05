Brazilianul Eric a izbucnit in plans dupa ce a castigat Cupa cu Viitorul: "Am asteptat 12 ani seara asta"

Ziare.

com

Pentru fotbalistul sud-american este primul trofeu din cariera si acesta a marturisit cu ochii in lacrimi ca este un moment la care viseaza din copilarie."Visam de 12 ani de cand sunt aici in Romania si mi-am propus sa fiu fotbalist mare, sa castig trofee. Dumnezeul m-a facut pentru seara aceasta, caci am putut sa intru si sa marchez. Am asteptat 12 ani seara asta. Eu nu am facut nimic, baietii au facut restul. Am muncit enorm pentru asta, iar colegii mei, cei mai tineri merita toate felicitarile", a spus Eric la Telekomsport. FC Viitorul, echipa patronata si antrenata de Gica Hagi , a castigat sambata seara Cupa Romaniei pentru prima data in scurta istorie a clubului dobrogean.In finala, formatia "Regelui" a trecut cu emotii, dupa prelungiri, de Astra Giurgiu , scor 2-1.Golul victoriei a fost inscris chiar de Eric, in finalul primei reprize de prelungiri.M.D.