Ce spune Hagi despre noul star de 17 ani al Viitorului: "M-a fortat sa il bag"

Atacantul in varsta de numai 17 ani primeste tot mai multe minute la fosta campioana, iar Hagi sustine ca tanarul si-a castigat acest drept."A intrat Munteanu, a facut un meci foarte bun, fantastic. Louis e un atacant, e nouar, sper sa ramana in continuare la fel de concentrat. Nu vreau sa zic doar de Munteanu, dar el m-a fortat, mi-a dat incredere, trebuia sa-l bag. Ne ajuta intr-un moment foarte greu. Avem 4-5 accidentati", a spus Hagi la finalul partidei cu Sepsi.Nascut in iunie 2002, Louis Munteanu a fost promovat in acest sezon la echipa mare a Viitorului, el fiind un produs al Academiei Hagi.Tanarul atacant a reusit sa inscrie un gol in duelul cu Sepsi, incheiat cu scorul de 4-1 M.D.