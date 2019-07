Dinamo, umilita de Viitorul lui Hagi in Liga 1

Ziare.

5-0 a fost scorul final al partidei ce a fost suspendata in jur de 20 de minute din cauza suporterilor "cainilor".Dobrogenii au deschis scorul inca din minutul 9, atunci cand Gabi Iancu a trimis in plasa cu un sut plasat balonul pasat inteligent de Ganea. Dupa aceasta reusita, fanii "cainilor" au pornit un protest ce urma sa duca la incidente grave.Imediat dupa pauza Ganea a dus scorul la 2-0 cu o reluare din prima, din centru careului, iar Calcan a punctat pentru 3-0 in minutul 66, rezultat ce i-a scos din sarite pe suporteri Trei dintre ei au intrat pe teren, iar meciul a fost suspendat 20 de minute pana la evacuarea galeriei "cainilor" de pe stadion.Dupa reluarea partidei, Iancu si Eric, brazilianul cu un sut de efect din afara careului, au stabilit scorul final al meciului.Viitorul se impune cu un categoric 5-0 in primul derbi al sezonului, iar la Dinamo lucrurile sunt extrem de tensionate, soarta antrenorului Eugen Neagoe parand pecetluita desi acesta abia a fost numit.: Tordai - Mladen, Tiru, P. Iacob, De Nooijer - Achim, Artean, Houri - G. Iancu, G, Ganea, Al. MatanRezerve: Cabuz - R. Boboc, V. Ghita, A. Ciobanu, A. Pitu, Calcan, EricAntrenor: Gheorghe Hagi: Straton - De Moura, Klimavicius, Bejan, R. Grigore - Mrzljak, Rauta - D. Sorescu, Kevin Bru, R. Moldoveanu - MontiniRezerve: Piscitelli - D. Ciobotariu, Sin, I. Filip, Mihaiu, D. Popa, PerovicAntrenor: Eugen NeagoeM.D.