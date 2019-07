Europa League: Viitorul pierde categoric in Belgia

Ziare.

Formatia lui Gica Hagi a fost invinsa cu 6-3 de gruparea belgiana si sansele de calificare ale constantenilor in runda urmatoare par a fi de domeniul fantasticului.Hagi si compania au avut parte de o prima repriza de cosmar la Gent, acolo unde in urma cu trei ani erau spulberati cu 5-0, tot in preliminariile Europa League.5 goluri a incasat Viitorul in primele 45 de minute ale meciului din Belgia, reusind sa inscrie o singura date. A punctat Mladen, cu o executie superba de la aproximativ 30 de metri.La revenirea de la cabine, gazdele au mai inscris o data, iar constantenii pareau ca se indreapta catre un dezastru.Fundasul Bogdan Tiru a reusit sa mai spele din rusine cu doua goluri marcate intr-un interval de doar 5 minute. Soarta calificarii pare insa rezolvata.Mansa secunda va avea loc joia viitoare, la Ovidiu.min.90 - Vor fi 5 minute de prelungiri.min.90 - Ce ocazie! Ofoe rateaza o ocazie uriasa. Singur in 10 metri, trimite peste poarta!min.81 - Tordai prinde bine la un nou contraatac periculos al belgienilor.min.67 - Ce ocazie! Dragus reia cu capul din cativa metri, insa Kaminski scoate cu un reflex incredibil!min.62 - O noua schimbare facuta de Gica Hagi: iese Ganea, intra Dragus.min.55 - Ganea suteaza superb de la marginea careului, dar Kaminski e la post si scoate de sub bara.Pentru Gent e primul meci oficial disputat in acest sezon.min.47 - O noua ocazie mare pentru gazde: Kubo reia cu capul putin pe langa poarta!min.46 - O singura schimbare facuta de Hagi la pauza: A iesit Iacob, a intrat Ghita.---------------------------------------min.45 - Prima repriza va fi prelungita cu doua minute.Viitorul si Gent s-au mai intalnit si acum trei ani, in turul trei preliminar din Europa League, cand belgienii s-au impus pe teren propriu cu un categoric 5-0, dupa ce in tur, la Ovidiu, a fost 0-0.min.38 - Acelasi Kubo suteaza, insa mingea se duce de data aceasta mult peste poarta constantenilor.Meciul poate fi urmarit in direct pe... National TV. Asta dupa ce TVR a refuzat sa-l mai transmita Partida se joaca la Gent si nu e televizata in direct in Romania.Mansa retur va avea loc saptamana viitoare, la Ovidiu.Kaminski - Lustig, Plastun, Rosted, Asare - Dejaegere, Owusu, David, Ofoe - Kubo, Yeremchuk.Jess Thorup.Tordai - Mladen, Tiru, Iacob, De Nooijer - Houri, Artean, Achim - Iancu, Ganea, Matan.Gheorghe Hagi.Aleksandar Stavrev (Macedonia) .