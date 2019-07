Gica Hagi a dat afara doi jucatori de la Viitorul - oficial

Ziare.

Fundasul Bas Kuipers si mijlocasul Najib Ammari pleaca de la Viitorul dupa ce au disputat doar cateva minute sub comanda lui Gica Hagi."FC Viitorul a ajuns la un acord pentru incetarea raporturilor contractuale pe cale amiabila cu jucatorii Bas Kuipers si Najib Ammari.Transferat in ianuarie 2019, fundasul stanga Bas Kuipers a evoluat in noua partide pentru FC Viitorul, in timp ce mijlocasul Najib Ammari a venit la formatia constanteana in aceasta vara, de la Dunarea Calarasi, si a debutat in meciul din deplasare cu Chindia Targoviste.FC Viitorul le multumeste pentru evolutiile in tricoul negru-albastru si le ureaza mult succes", se arata intr-un comunicat al constantenilor Bas Kuipers are 24 de ani si a ajuns la Viitorul din postura de jucator liber de contract.Tot liber de contract a venit si Najib Ammari, care a prins doar 18 minute in tricoul Viitorului.I.G.