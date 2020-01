Gica Hagi a vandut inca un jucator

Ziare.

Suma de transfer nu a fost facuta publica.Ajuns la FC Viitorul in ianuarie 2019, Calcan a evoluat pentru Viitorul in 25 de partide oficiale si a marcat 5 goluri Fostul international de tineret a fost crescut de Universitatea Cluj si a mai evoluat in cariera a CSM Ramnicu Valcea, Willem II Tilburg, Dordrecht si Almere City.FC Viitorul s-a mai despartit in aceasta iarna de Steliano Filip (contract reziliat), de francezul Lyes Houri (MOL Fehervar FC) si de brazilianul Eric de Oliveira (FC Voluntari).