Gica Hagi da prima lovitura a iernii pe piata transferurilor

Viitorul il va vinde pe mijlocasul francez Lyes Houri, conform Fanatik Acesta va ajunge cel mai probabil in prima liga din SUA, la Columbus Crew.Jucatorii de la Viitorul Constanta si-au luat deja ramas bun de la Lyes Houri."O sa-mi lipsesti, frate", a scris pe Instagram fundasul Bradley De Nooijer.Deocamdata suma de transfer a lui Houri nu este cunoscuta.In orice caz, mutarea va fi una profitabila pentru Hagi, in conditiile in care mijlocasul a venit liber de contract de la Lens.C.S.