Gica Hagi explica plecarea neasteptata de la Viitorul

Varful camerunez a ajuns la Viitorul la sfarsitul lunii septembrie a anului trecut, iar Hagi recunoaste ca a trebuit sa renunte la acesta din cauza problemelor financiare cauzate de intreruperea campionatului."Termina contractul in vara si se si marea. Atata timp cat a stat doua luni de zile... Nici nu stiam daca mai jucam, acesta a fost motivul", a spus Hagi intr-o interventie la Telekom Sport "Noi eram foarte multuimiti de el, un baiat, un jucator extraordinar, un profesionist, dar nu avea rost, el a plecat deja. Era in Camerun, asa a plecat si Brad in Olanda, dar cu ceilati am negociat", a completat managerul Viitorului.Jacques Zoua (28 de ani) a jucat 6 meciuri pentru Viitorul, reusind un gol.