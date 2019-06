Gica Hagi, pe punctul de a da inca o lovitura financiara

Ziare.

com

Astfel, Gazeta Sporturilor anunta ca formatia israeliana Maccabi Haifa se afla pe urmele mijlocasului Ionut Vina.Ocupanta locului 2 in prima liga din Israel ar urma sa trimita zilele urmatoare o oferta de 1,1 milioane de euro pentru fotbalistul in varsta de 24 de ani.Sursa citata noteaza ca Maccabi Haifa are o situatie financiara foarte buna, iar patronul echipei, Ya'akov Shahar, e unul dintre cei mai bogati oameni de afaceri din Israel.In iarna, FCSB a oferit 500.000 de euro pentru Vina, insa oferta a fost refuzata de Gica Hagi.Ionut Vina este un produs al Academiei Gheorghe Hagi, iar in sezonul recent incheiat a disputat 37 de meciuri, reusind doua goluri si 4 pase de gol.Evolueaza ca mijlocas central, dar poate fi folosit si ca mijlocas ofensiv dreapta.