Hagi, dupa infrangerea la scor a Viitorului in Europa League: "Ce conteaza cate goluri iei?"

"Regele" marturiseste ca prefera sa piarda in aceasta maniera, intr-un meci cu multe goluri, decat sa o faca la limita si fara "artificii".Patronul si antrenorul celor de la Viitorul a tinut sa le multumeasca si fanilor pentru sustinerea aratata si intr-un moment dificil."Cred ca fanii sunt bucurosi ca am marcat 3 goluri, dar tristi ca am luat 6. Le multumim ca la final ne-au aplaudat. Acestia sunt suporterii adevarat! Cineva m-a invatat ca decat sa pierzi cu 1-0, mai bine... ce conteaza cate goluri iei? Important e sa joci fotbal, din toate lucrurile invatam. In fotbal, ce e valabil azi nu mai e valabil maine. Maine e o alta zi si o luam de la capat. Ii felicitam pe adversari, bravo lor! E o echipa buna, care stie sa joace fotbal daca o lasi, asa cum am lasat-o noi in prima repriza", a spus Hagi la conferinta de presa.FC Viitorul a fost suferit o infrangere drastica in deplasarea sustinuta, joi seara, la Gent, in prima mansa din turul doi preliminar al Europa League.Formatia lui Gica Hagi a fost invinsa cu 6-3 de gruparea belgiana si sansele de calificare ale constantenilor in runda urmatoare sunt extrem de mici.Mansa secunda va avea loc joia viitoare, la Ovidiu.M.D.